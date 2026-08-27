Coudet dejó su cargo en River tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El director técnico Eduardo Coudet anunció su renuncia a la dirección técnica de River Plate tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, afirmando que la situación era "insostenible sin los resultados".

La decisión se produce en un contexto de un pobre inicio de semestre para River, que fue eliminado en los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Aldosivi de Mar del Plata, alcanzando una racha histórica de cinco derrotas en competiciones locales y ocupando el decimocuarto lugar en la Zona B del Torneo Clausura.

Sin embargo, la eliminación ante Independiente Santa Fe de Colombia, en una extensa definición por penales, marcó el final de su ciclo en el club.

En la conferencia de prensa, Coudet reflexionó sobre su paso por el "Millonario", recordando que "tuvimos un comienzo bueno a nivel deportivo y en esta segunda mitad de año realmente no arrancamos bien". En este sentido, resaltó que "hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso en River es insostenible sin los resultados".

Coudet también hizo referencia a sus declaraciones al asumir, subrayando que "fui el primero en ponerse plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien".

Asimismo, expresó su pesar porque "en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, pero la necesidad de sostener los resultados no se dio... Ayer estábamos para golear y terminamos eliminados".

"Me encanta la exigencia y la de este club, con el cual estoy agradecido, así que le agradezco a todos", continuó Coudet, quien añadió: "Armamos un gran plantel que con el tiempo dará muchísimas alegrías. El tiempo va a poner en orden las cosas".

Finalmente, adelantó que "desde mi lugar, ahora de afuera, estaré apoyando y deseando lo mejor. No tengo más para decir, simplemente gracias".