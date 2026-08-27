El día que Mario y Rony recordaron sus mejores coberturas
Los conductores de Juntos y de Viva la Radio rememoraron sus comienzos en San Juan y el trágico terremoto que afectó a la ciudad de Caucete en 1977.
27/08/2026 | 10:15Redacción Cadena 3
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Audio. Rony y Mario recordaron sus mejores coberturas radiofónicas (Foto: Diario de Cuyo)
Juntos
Rony Vargas y Mario Pereyra recordaron juntos el 27 de agosto de 2020 sus comienzos en la radiofonía argentina y rememoraron las grandes coberturas de su juventud, entre ellas el histórico terremoto de Caucete, en la provincia de San Juan, en 1977.
"Tengo anécdotas hermosas de la radio y de los acontecimientos que aparecían en San Juan", afirmó Vargas.
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"Lo del terremoto fue un día muy triste en San Juan. Yo hacía el programa a las 6.17 de la mañana y el micrófono era colgante y veo que iba y venía. Uno me grita 'terremoto'", recordó Rony.
"Fue dramático porque no sabíamos dónde había sucedido el hecho", aportó Mario.
Entre ambos reconstruyeron todo lo sucedido ese día que afectó duramente a Caucete, ciudad de la que es oriundo el conductor de Viva la Radio.