Rodrigo De Paul habla sobre Messi: "Lo amo, es como un hermano para mí"

Buenos Aires, 6 octubre (NA) – El mediocampista campeón del Mundo y bicampeón de América con la Selección argentina, Rodrigo De Paul, reflexionó sobre su estrecha relación con el astro Lionel Messi, enfatizando cómo este vínculo lo ayudó a crecer tanto en el ámbito deportivo como en lo personal.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el volante del Inter Miami se siente un "mejor ser humano, padre y amigo" gracias a su conexión con el "10", quien ha tenido un impacto significativo en su vida.

Lionel Messi se despedirá del seleccionado argentino este martes 6 de octubre a las 20:00, en un emotivo amistoso contra el combinado de Benín, que marcará el cierre de 21 años de trayectoria en la Selección mayor.

En el día en que el astro decidió colgar la camiseta "Albiceleste", Rodrigo De Paul expresó su sentir sobre la importancia de Messi en su vida. Considerándolo como un hermano, recordó su acercamiento desde la primera convocatoria al seleccionado en 2018, poco después del Mundial de Rusia.

"El primer entrenamiento nos encontró a los dos solos corriendo, y yo tenía que comportarme como un compañero más", relató De Paul, quien sentía una gran "admiración e idolatría" hacia Messi y experimentaba una mezcla de emociones al compartir la misma camiseta.

El mediocampista recordó con una sonrisa cómo, en esa concentración, reunió valor para tocar la puerta de la habitación de Messi y acercarse a charlar con él, lo que llevó a compartir mates y partidas de truco, cimentando una amistad que se refleja dentro y fuera de la cancha.

De Paul subrayó que Messi lo ha mejorado en lo deportivo y en el aspecto humano. Agradeció a su ídolo por la alegría que observa en los ojos de sus hijos y su madre cada vez que se menciona la conquista de la Copa del Mundo, afirmando: "No tengo dudas de que sin él no hubiera sido posible".

Desde una perspectiva social, De Paul destacó que "todo argentino empezó a sentir que tiene un lazo especial con Messi", y aunque el mundo lo reconoce como "el mejor de la historia", sus compatriotas ven en él algo más personal, como si lo conocieran íntimamente.

Finalmente, De Paul expresó su profundo cariño hacia Messi, considerándolo un hermano y elogiando su "corazón gigante". Concluyó: "El partido nos va a doler un montón, pero ojalá que se lleve el día más grandioso de su vida y le podamos dar una muestra al mundo de que es el ser humano que más queremos".

Agencia NA