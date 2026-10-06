En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Benín

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Último de Leo Notas

River Plate nombró Socio Honorario a Lionel Messi en el día de su despedida de la selección

El anuncio fue dado desde las redes oficiales del club. Messi hizo de local por muchos años en el Monumental con la camiseta "albiceleste".

06/10/2026 | 19:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Messi, nuevo socio de River. (Prensa CARP)

FOTO: Messi, nuevo socio de River. (Prensa CARP)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En un gesto cargado de simbolismo, River Plate designó este martes a Lionel Messi como Socio Honorario del club, en el mismo día en que el astro rosarino se despide definitivamente de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

Acompañado por el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como socio honorario, una placa conmemorativa y el “Manto Sagrado” (la camiseta de River) con su nombre estampado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En un día histórico… el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol!” publicó la cuenta oficial de River Plate en Instagram.

El reconocimiento llega en un momento emotivo: Messi viste por última vez la camiseta celeste y blanca en el amistoso ante Benín, ante casi 100.000 personas en Núñez. El club de la banda roja, dueño del estadio que alberga la despedida, quiso dejar su marca en la jornada con este homenaje especial.

Así, en la noche en que Argentina le dice adiós a su máximo ídolo, River Plate también le dice gracias y lo hace parte de su historia de forma oficial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el martes?
River Plate designó a Lionel Messi como Socio Honorario del club.

¿Quién estuvo presente en la ceremonia?
El presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, acompañó a Messi.

¿Cuándo se realizó el homenaje?
El homenaje se realizó el mismo día en que Messi se despide de la Selección Argentina.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
El evento se llevó a cabo en el estadio Monumental.

¿Por qué es significativo este reconocimiento?
Es un homenaje especial en un momento emotivo para el fútbol argentino.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf