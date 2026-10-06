River Plate nombró Socio Honorario a Lionel Messi en el día de su despedida de la selección

En un gesto cargado de simbolismo, River Plate designó este martes a Lionel Messi como Socio Honorario del club, en el mismo día en que el astro rosarino se despide definitivamente de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

Acompañado por el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como socio honorario, una placa conmemorativa y el “Manto Sagrado” (la camiseta de River) con su nombre estampado.

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“En un día histórico… el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol!” publicó la cuenta oficial de River Plate en Instagram.

El reconocimiento llega en un momento emotivo: Messi viste por última vez la camiseta celeste y blanca en el amistoso ante Benín, ante casi 100.000 personas en Núñez. El club de la banda roja, dueño del estadio que alberga la despedida, quiso dejar su marca en la jornada con este homenaje especial.

Así, en la noche en que Argentina le dice adiós a su máximo ídolo, River Plate también le dice gracias y lo hace parte de su historia de forma oficial.