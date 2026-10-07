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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Mendoza presentará un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 13° y 20°. Se prevé un cielo con nubes dispersas y vientos moderados del sureste.

07/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes. Los vientos continuarán desde el sureste, lo que aportará una sensación de frescura durante la jornada. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 12°, con lluvias ligeras. Para el viernes 9, la mínima será de 9° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas. El sábado 10, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 15°, con lluvias ligeras. El domingo 11, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 19°, con nubes cubiertas. Finalmente, el lunes 12, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras.

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