FOTO: El limón argentino alcanza récords en exportaciones, pero enfrenta competencia de Sudáfrica

El complejo limonero argentino cerró la campaña 2026 con exportaciones por aproximadamente 588 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 33,5%, impulsado principalmente por el desempeño de los productos industrializados, que alcanzaron un nuevo récord de comercialización internacional.

Los derivados del limón, especialmente los jugos, aceites y cáscaras, registraron buenos resultados comerciales, mientras que las exportaciones de fruta fresca también crecieron, aunque con menores márgenes de rentabilidad debido a la sobreoferta en los mercados internacionales.

En diálogo con Cadena 3, Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), destacó los volúmenes de producción alcanzados durante la campaña.

"Logramos en el norte argentino una producción del orden de los 2.150.000 de toneladas, con más de 250.000 toneladas exportadas en fresco y 1.700.000 toneladas procesadas", detalló.

Sin embargo, el dirigente empresarial advirtió que la actividad debió afrontar dificultades vinculadas con la disponibilidad energética, las condiciones climáticas y los conflictos bélicos internacionales, que alteraron los mercados de comercialización, especialmente los de fruta fresca.

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Uno de los principales inconvenientes fue la mayor presencia de Sudáfrica en el mercado europeo. Como consecuencia de los conflictos en Medio Oriente, ese país redireccionó parte de su producción hacia Europa, donde compitió directamente con el limón argentino y generó una sobreoferta.

Los resultados de la campaña 2026 contrastan con la situación crítica que atravesó el sector en 2024, cuando numerosos productores debieron dejar fruta sin cosechar, descartar parte de su producción y, en algunos casos, reconvertir sus actividades.

Consultado sobre los cambios que permitieron mejorar el desempeño del sector, Sánchez Loria descartó que se haya producido una reconversión generalizada y explicó que la recuperación estuvo vinculada con un progresivo equilibrio entre la oferta y la demanda.

"Teníamos excedentes de algunos derivados industriales que deprimían los precios. Esto se ha ido acomodando en el tiempo, porque lamentablemente no hay otra forma de hacerlo que tratando de liquidar los stocks", explicó.

Pese a los buenos resultados, el sector mantiene cautela de cara a la campaña 2027, principalmente por la calidad y el volumen de la producción sudafricana, cuya presencia podría intensificar la competencia tanto en Europa como en Estados Unidos.

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Informe de Rosalía Cazorla.