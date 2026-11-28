El Gobierno del Reino Unido celebró este sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Mediante un comunicado conjunto, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, destacaron el resultado de la resolución y reivindicaron la estrategia jurídica desplegada por Londres ante el organismo internacional.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido", expresaron los funcionarios.

En el documento, publicado en el sitio oficial del Gobierno británico, ambos funcionarios cuestionaron la presentación argentina y sostuvieron que el país intentó impedir que los habitantes del archipiélago tomaran sus propias decisiones.

Asimismo, Londres reafirmó su pretensión de soberanía sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes, además de reiterar su posición respecto del supuesto derecho a la autodeterminación de los isleños.

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El Gobierno británico también instó a la Argentina a respetar las decisiones de los habitantes del archipiélago y a poner fin a lo que calificó como medidas de presión económica contra las islas.

El tribunal consideró que los reclamos argentinos sobre los derechos soberanos en la plataforma continental requieren resolver previamente la controversia territorial, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Los magistrados tampoco consideraron aplicables las disposiciones invocadas por la Argentina sobre la superposición de derechos marítimos, que contemplan la adopción de acuerdos provisionales entre Estados mientras se resuelven controversias de delimitación.

Sobre esa base, el organismo rechazó la solicitud argentina al considerar que no existían, en principio, fundamentos suficientes para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá constituirse.

La resolución no implica un pronunciamiento sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni sobre el fondo del litigio, según aclaró expresamente el propio tribunal.

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