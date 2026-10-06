Crecen las conversiones a GNC, con una diferencia de precios superior al 50%

Por Adrián Simioni

Las conversiones de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) alcanzaron las 9.587 unidades en abril, tras una aceleración que comenzó en marzo. La diferencia de precios frente a la nafta y el gasoil, superior al 50%, es uno de los principales factores que impulsan la demanda.

El repunte se produce en un contexto de mayor disponibilidad de gas natural, vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. El crecimiento de la producción permite ampliar la oferta y abre posibilidades para extender su uso en el transporte, tanto en vehículos particulares como en unidades de carga y pasajeros.

Argentina cuenta con una trayectoria de décadas en esta tecnología y una cadena de proveedores, fabricantes de equipos, talleres de montaje, organismos de certificación y profesionales especializados. Esa experiencia constituye una base para acompañar el aumento de las conversiones.

La infraestructura de abastecimiento es otro de los factores que sostienen la actividad. En el país hay 2.077 estaciones de carga de GNC, de las cuales 322 están habilitadas y operativas para atender vehículos pesados de gran porte, como camiones y ómnibus.

Esta red permite proyectar una mayor participación del gas en segmentos que todavía tienen un desarrollo limitado, en comparación con su presencia en los automóviles.

• Un mercado concentrado en vehículos livianos

Según la información oficial del organismo regulador, aproximadamente 1,7 millones de vehículos utilizan gas vehicular en Argentina. La mayoría corresponde a unidades livianas convertidas.

En el transporte pesado y público de pasajeros, en tanto, circulan más de 2.000 vehículos a GNC con motores diseñados específicamente para funcionar con gas natural.

Las cifras del parque automotor permiten dimensionar el mercado potencial. Según el informe de Flota Vehicular Circulante de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), al cierre de 2024 había 15,55 millones de vehículos en circulación.

De ese total, el 82,2% eran automóviles; el 14,7%, comerciales livianos; y el 3,1%, comerciales pesados. En números aproximados, representaban más de 15 millones de unidades livianas y cerca de 480.000 camiones y ómnibus.

La diferencia entre el tamaño de ese parque y la cantidad de unidades que funcionan con gas muestra el margen para ampliar su participación, especialmente en el transporte pesado.

A la ventaja económica se suma la posibilidad de reducir emisiones de determinados contaminantes frente a los combustibles líquidos. El impacto ambiental depende, entre otros factores, de la tecnología del motor y del combustible con el que se lo compare.

El aumento de las conversiones refleja un renovado interés por el GNC. La disponibilidad de gas, la experiencia técnica y la infraestructura existente ofrecen condiciones para sostener su presencia en los vehículos livianos y extenderla al transporte de cargas y pasajeros.