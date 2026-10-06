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La emocionante introducción del "Bocha" para despedir a Messi: "Vinimos a darle el último abrazo"

El relator de Cadena 3 abrió la transmisión del partido de la selección ante Benín con unas emotivas palabras para el astro argentino.

06/10/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Bocha" emocionó a todos en la previa.

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    Audio. La emocionante intro del "Bocha" para despedir a Messi: "Hemos venido a darle el último abrazo"

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Carlos Bocha Houriet Por Carlos Bocha Houriet

Hoy Argentina está de fiesta. En el estadio Monumental, ante miles de personas, Lionel Messi juega su último partido con la camiseta celeste y blanca.No es un encuentro cualquiera: es la despedida de quien convirtió el fútbol en poesía con los pies.

El periodista Carlos “Bocha” Houriet, en la transmisión de Cadena 3 del amistoso ante Benín, lo resumió con una imagen poderosa: “Hemos venido a darle el último abrazo, hemos venido a ver la última película de Chaplín, hemos venido a ver el último tango, hemos venido a ver el último baile”. 

Y agregó: “Yo te digo Chaplín porque nunca hablaste mejor que con los pies. Una maravilla, un hecho absolutamente extraordinario”.

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El relato del relator recorrió el camino completo del 10. Desde aquel comienzo en el que “crecer un centímetro era de vida” y tuvo que desarraigarse para poder seguir, sin perder jamás la tonada ni las raíces. “Las valijas estuvieron siempre hechas para volver”, citó Houriet

Messi pudo haber elegido otros caminos y otros sueños que en su momento parecían más atractivos. Eligió esta bandera, estos colores y a su familia. No fue fácil. Las derrotas cayeron “una tras otra como guillotina” y muchos lo culpaban casi exclusivamente a él. Amagó con irse, pero decidió seguir luchando. “La lucha es parte de tu ADN, la lucha es parte de tu energía, la lucha es parte de tu vida”, enfatizó el periodista. 

Hasta que llegó el día en que “Dios te dijo es ahora, Lionel”. Llegó Maracaná, llegó Qatar, llegó Italia, volvió Estados Unidos. Títulos para repartir: para los que siempre creyeron, la alegría en las manos; para los que dudaron, la boca abierta.

Houriet destacó un detalle íntimo: Messi jugó el último Mundial por su padre. “No jugaste ni por la fama, ni por hacer récords. Jugaste por el tipo que te hizo realidad, que fue tu papá. El que viajó con vos, el que te acompañó, el que luchó”. 

De su familia tomó la simpleza, el trabajo y la humildad. “Este muchacho nos deja más títulos de pantalón largo que de pantalón corto”, sintetizó, en alusión a los valores que transmite fuera de la cancha. El ídolo que se despide es el mismo que se sienta con el mate y abraza a los suyos con la misma naturalidad de siempre. Nunca se lo vio alterado. “Lo más osado que le escuchamos decir fue ‘anda para allá, bobo’”, recordó Houriet. “De Messi emana la paz y todo lo bueno”.

Incluso el partido de despedida no fue idea suya. El jugador, de bajo perfil, ni siquiera quería un encuentro especial. “Lo tuvieron que invitar. Así son a veces los grandes en serio, los grandes de verdad”. La historia que comenzó en 2006 cierra hoy con una película que termina bien: el muchachito que levantó los brazos y se ganó el amor de millones. España es su segunda casa, pero la primera siempre fue esta: su camiseta, su amor, la Selección.

Se despide Lionel Messi. Como Dios manda. 

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Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
El último partido de Lionel Messi con la camiseta de Argentina.

¿Quién es el periodista que realiza la transmisión?
Carlos “Bocha” Houriet de Cadena 3.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
En el estadio Monumental.

¿Cuándo se inició la historia de Messi en la selección?
La historia comenzó en 2006.

¿Por qué se destaca la figura de Messi?
Por su humildad, trabajo y los valores que transmite fuera de la cancha.

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