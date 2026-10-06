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Messi se retira de la selección en una noche llena de ecos de goles y lágrimas de emoción: 0-0

Es en un partido amistoso contra Benín, que se juega en un "Monumental" repleto. Se trata de la despedida del astro rosarino con la camiseta albiceleste. Transmite Cadena 3.

06/10/2026 | 20:38Redacción Cadena 3

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Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

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FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

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La elección argentina vive una noche inolvidable, ya que este martes a la noche se enfrenta a Benín en la que es la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio "Monumental" con la transmisión en vivo de Cadena 3.

El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR está su compatriota José Cabero.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

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Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el "Monumental" debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la "Albiceleste".

Durante su paso por la selección, Messi no sólo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

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En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la selección argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

En desarrollo. 

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? El encuentro entre la selección argentina y Benín en la despedida de Lionel Messi.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar.

¿Cuándo se anunció el retiro de Messi? Lionel Messi anunció su retiro de la selección el pasado 31 de agosto.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el estadio "Monumental".

¿Por qué es un evento significativo? Es significativo debido a la despedida de Messi, quien tuvo una carrera de 21 años con la Albiceleste.

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