Messi se retira de la selección en una noche llena de ecos de goles y lágrimas de emoción: 0-0

La elección argentina vive una noche inolvidable, ya que este martes a la noche se enfrenta a Benín en la que es la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio "Monumental" con la transmisión en vivo de Cadena 3.

El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR está su compatriota José Cabero.

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Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el "Monumental" debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la "Albiceleste".

Durante su paso por la selección, Messi no sólo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

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En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la selección argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

En desarrollo.