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Se levantó el paro en la Línea A del subte tras acuerdo salarial con Emova

Los trabajadores reclamaban por descuentos "indebidos" y la empresa se comprometió a pagar.

06/10/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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Se levantó el paro en la Línea A del subte tras acuerdo salarial con Emova

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Buenos Aires, 6 octubre (NA) — La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegados) informó que se suspendió el paro previsto para esta tarde en la Línea A del subte, tras abrirse una nueva instancia de negociación con Emova, la empresa concesionaria del servicio.

La medida de fuerza, que iba a iniciar a las 19 de este martes, fue anunciada como protesta por parte de los trabajadores debido a que "la empresa realizó descuentos salariales indebidos", según indicaron en un comunicado oficial.

Con el avance de las negociaciones, Emova se comprometió a pagar el dinero que había sido retenido a los empleados en un plazo de 48 horas.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el paro en la Línea A?
Se suspendió el paro previsto tras un acuerdo con la empresa Emova.

¿Quién anunció la suspensión?
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegados).

¿Cuándo iba a comenzar el paro?
Iba a comenzar a las 19 horas de este martes.

¿Por qué se había convocado el paro?
Por descuentos salariales considerados indebidos por los trabajadores.

¿Qué se comprometió a hacer Emova?
Se comprometió a devolver el dinero retenido en las próximas 48 horas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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