FOTO: Se levantó el paro en la Línea A del subte tras acuerdo salarial con Emova

Buenos Aires, 6 octubre (NA) — La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegados) informó que se suspendió el paro previsto para esta tarde en la Línea A del subte, tras abrirse una nueva instancia de negociación con Emova, la empresa concesionaria del servicio.

La medida de fuerza, que iba a iniciar a las 19 de este martes, fue anunciada como protesta por parte de los trabajadores debido a que "la empresa realizó descuentos salariales indebidos", según indicaron en un comunicado oficial.

Con el avance de las negociaciones, Emova se comprometió a pagar el dinero que había sido retenido a los empleados en un plazo de 48 horas.

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Agencia NA