Buenos Aires, 6 de octubre (NA) – Durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi, el mediocampista de la Selección argentina, Enzo Fernández, mostró su profunda emoción y no pudo contener las lágrimas. Este momento fue destacado entre los futbolistas presentes, subrayando la conexión especial que existe entre ellos.

Según la Agencia Noticias Argentinas, Enzo Fernández, quien se formó en las inferiores de River Plate, había soñado de niño con jugar junto al "10", una de sus grandes inspiraciones. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de compartir dos mundiales con el astro.

El histórico número 10 de la Selección argentina decidió poner fin a su carrera internacional el martes, en un amistoso frente a la selección de Benín, donde el estadio Monumental fue testigo de sus últimas jugadas con la camiseta albiceleste.

El fútbol argentino vivió una de sus noches más conmovedoras con la despedida de Lionel Messi, quien representó a la selección durante más de dos décadas. En un emotivo discurso, el astro recordó a su padre y compartió vivencias significativas, tanto positivas como negativas, que vivió con la camiseta argentina, lo que impactó profundamente en Enzo Fernández.

El mediocampista de 25 años se mostró como el jugador más afectado por el momento, dejando ver su vulnerabilidad y tristeza al saber que Messi no volverá a defender los colores de la selección. Esta despedida marca el final de una era en el fútbol argentino.