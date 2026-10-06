La emotiva despedida de Messi: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas
Lionel Messi se despide de la Selección argentina tras 21 años de trayectoria, dejando a Enzo Fernández profundamente conmovido durante su discurso final.
FOTO: Lionel Messi poco después del discurso que hizo emocionar a Enzo Fernández.
Buenos Aires, 6 de octubre (NA) – Durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi, el mediocampista de la Selección argentina, Enzo Fernández, mostró su profunda emoción y no pudo contener las lágrimas. Este momento fue destacado entre los futbolistas presentes, subrayando la conexión especial que existe entre ellos.
Según la Agencia Noticias Argentinas, Enzo Fernández, quien se formó en las inferiores de River Plate, había soñado de niño con jugar junto al "10", una de sus grandes inspiraciones. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de compartir dos mundiales con el astro.
El histórico número 10 de la Selección argentina decidió poner fin a su carrera internacional el martes, en un amistoso frente a la selección de Benín, donde el estadio Monumental fue testigo de sus últimas jugadas con la camiseta albiceleste.
El fútbol argentino vivió una de sus noches más conmovedoras con la despedida de Lionel Messi, quien representó a la selección durante más de dos décadas. En un emotivo discurso, el astro recordó a su padre y compartió vivencias significativas, tanto positivas como negativas, que vivió con la camiseta argentina, lo que impactó profundamente en Enzo Fernández.
El mediocampista de 25 años se mostró como el jugador más afectado por el momento, dejando ver su vulnerabilidad y tristeza al saber que Messi no volverá a defender los colores de la selección. Esta despedida marca el final de una era en el fútbol argentino.
Lectura rápida
¿Quién se despidió de la Selección argentina?
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina.
¿Cómo reaccionó Enzo Fernández?
Enzo Fernández mostró una profunda emoción y se quebró durante el discurso de Messi.
¿Cuándo tuvo lugar la despedida?
La despedida de Messi se realizó el martes en un amistoso contra Benín.
¿Qué momentos recordó Messi en su discurso?
Messi recordó a su padre y momentos significativos de su trayectoria con la selección.
¿Por qué fue especial esta despedida?
Marca el final de una era de 21 años de Messi en la selección argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]