Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, el clima en Rosario se caracterizará por un cielo cubierto de nubes, lo que dará lugar a un día mayormente nublado. Las condiciones actuales indican una temperatura de 18°, con una sensación térmica similar. La humedad se mantiene en un 78%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la ciudad. El viento sopla a 5 m/s desde el este, lo que contribuye a la estabilidad de las condiciones atmosféricas.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 22°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad en las calles y espacios abiertos. La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa, lo que es un indicador de condiciones relativamente estables.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las temperaturas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, manteniendo el cielo nublado. El viernes 9 de octubre, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 11° y máximas de 15°, continuando con el cielo cubierto.

El sábado 10 de octubre, se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 17°, aunque se espera la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 21°, con un cielo parcialmente nublado, y el lunes 12 de octubre, se espera un día despejado con mínimas de 10° y máximas de 22°.