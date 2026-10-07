Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas y temperaturas que variarán entre los 14° y 31°. La sensación térmica se mantiene en 16°, lo que indica que la percepción del frío será similar a la temperatura actual.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 16° con una humedad del 84%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima de 31°. A lo largo del día, el viento podría variar en intensidad, pero se prevé que se mantenga en niveles moderados. La alta humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 8 de octubre la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras en el horizonte. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 20°, con nubes dispersas. Para el fin de semana, se prevén temperaturas más frescas, con mínimas de 9° y máximas de 21°, además de un cielo mayormente nublado.