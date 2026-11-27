Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una sensación de calor moderado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 71%, y la visibilidad será de 10000 metros. El viento, aunque leve, podría aportar algo de frescura durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se anticipan con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 28 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 35°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 36°, con nubes cubriendo el cielo. Para el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 38°, también con cielo nublado. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con probabilidades de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo despejado.