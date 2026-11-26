FOTO: "La zona acordonada": escuchá el capítulo 2 de Invasión en las Sierras

En Capilla del Monte, los vecinos siguen sin luz y nadie ofrece una explicación oficial. Desde Traslasierra, el cantante de Las Pelotas, Germán Daffunchio, cuenta que escuchó un zumbido incluso después de apagar todos los equipos de su estudio. En Rosario también se habla de destellos verdes. Cada nuevo dato amplía el mapa del misterio.

Tomás Villagra se acerca a la zona acordonada en busca de una respuesta. Lo que alcanza a ver, y lo que le dice una persona que custodia el lugar, abre una posibilidad todavía más inquietante.

Mientras el Turco y Alambre intentan sostener la cobertura, la comunicación vuelve a ponerse a prueba.

Escuchá el capítulo 2: "La zona acordonada".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.

/Fin Código Embebido/

Invasión en las Sierras es una ficción sonora original de Cadena 3 en cuatro capítulos. Sus conductores, periodistas y corresponsales interpretan una cobertura imaginaria, narrada con el ritmo y los recursos de la radio en vivo.

Elenco y equipo de la serie

Protagonistas: Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra.

Elenco: Sergio Suppo, Juan Federico, Agustina Vivanco, Alberto Lotuf, Adrián Simioni, Abelardo Fonseca, Bárbara Anderson, Cynthia Zak, Chema Forte, Silvina Ledesma, Agustín Dadamio, Facundo Dimaría, Federico Albarenque, Gustavo Vinderola, Paul Guzmán, Emanuel Manitta, Romina Villa y Carina Savelli.

Participaciones especiales: Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas, Rodolfo Barili, Germán Daffunchio, Carolina Amoroso, José Luis Serrano, Chiqui Abecasis e Iván Ramírez.

Locución y actuación: Nora Covassi. Narración y voz institucional: Fernando Zavala. Dirección actoral: Gabriel Coba. Diseño sonoro, edición, montaje y masterización: Waldo Sandoval. Creación, guion y dirección general: Marcos Calligaris.

Estreno: jueves 26 de noviembre, a las 16:10, en Viva la Radio.