Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo entrega del trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/1986 a Belgrano de Córdoba, durante un acto que se llevó a cabo en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, celebrada en su sede de Pilar.

Este reconocimiento permite recordar la conquista que le dio a Belgrano la clasificación a la liguilla Pre-Libertadores y al campeonato de la Primera B 1986/87. En su cuenta de "X", el club recordó: "El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, convirtiéndose en el primer equipo cordobés en obtener un título nacional de AFA".

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, fue quien recibió el trofeo. En el acto, Gustavo Lorenzo, director General de AFA, comentó: "Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido".

Por lo tanto, Lorenzo explicó la decisión de la AFA: "Aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano, en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club".

Así, el Regional del 86 queda marcado como el primer título a nivel AFA conseguido por Belgrano de Córdoba, a solo siete meses de haberse consagrado en el Torneo Apertura 2026 tras ganar la final a River en el Estadio Mario Alberto Kempes.