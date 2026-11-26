La AFA reconoce a Belgrano con el trofeo del Campeonato Regional 1985/1986 tras 40 años
Belgrano de Córdoba recibió el trofeo del Campeonato Regional 1985/1986, conquistado hace 40 años, en un acto presidido por Claudio Tapia y Luis Fabián Artime.
FOTO: Belgrano fue reconocido en AFA por haber ganado el Regional del 86.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo entrega del trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/1986 a Belgrano de Córdoba, durante un acto que se llevó a cabo en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, celebrada en su sede de Pilar.
Este reconocimiento permite recordar la conquista que le dio a Belgrano la clasificación a la liguilla Pre-Libertadores y al campeonato de la Primera B 1986/87. En su cuenta de "X", el club recordó: "El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, convirtiéndose en el primer equipo cordobés en obtener un título nacional de AFA".
El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, fue quien recibió el trofeo. En el acto, Gustavo Lorenzo, director General de AFA, comentó: "Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido".
Por lo tanto, Lorenzo explicó la decisión de la AFA: "Aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano, en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club".
Así, el Regional del 86 queda marcado como el primer título a nivel AFA conseguido por Belgrano de Córdoba, a solo siete meses de haberse consagrado en el Torneo Apertura 2026 tras ganar la final a River en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Lectura rápida
¿Qué trofeo recibió Belgrano?
El trofeo del Campeonato Regional 1985/1986.
¿Quién entregó el trofeo?
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Luis Fabián Artime.
¿Cuándo ocurrió la entrega?
El 26 de noviembre de 2026, en la Asamblea General Ordinaria de la AFA.
¿Por qué no se había entregado antes?
No se había hecho la premiación correspondiente al título obtenido en 1986.
¿Qué significa este trofeo para Belgrano?
Es el primer título a nivel AFA conseguido por el club.
[Fuente: Noticias Argentinas]