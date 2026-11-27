Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes que limitan la visibilidad a 6000 metros. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica similar. La humedad es del 100%, lo que genera un ambiente bastante pesado. El viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa del norte. La alta humedad podría generar una sensación de calor más intensa a lo largo del día, aunque no se esperan precipitaciones. La visibilidad se mantendrá en 6000 metros, lo que permitirá una buena circulación en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se anticipan temperaturas en ascenso. Para el sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 38°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 24° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras.