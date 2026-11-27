La aprobación de la ordenanza que prohíbe la actividad de los cuidacoches en Rosario abrió una nueva etapa para el municipio, que ahora deberá definir cómo implementar los controles y disponer de los recursos necesarios. El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, celebró la decisión del Concejo Municipal y sostuvo que la normativa permitirá avanzar con mayor firmeza frente a una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad.

“Yo celebro que el Concejo haya dado este paso. Me parece importante. Completa lo que la Legislatura provincial aprobó hace ya unos días antes. Es la adhesión y es la implementación de esto, que es la prohibición”, expresó el funcionario. En diálogo radial, señaló que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el orden y la convivencia, especialmente en los lugares donde se producen grandes concentraciones de personas.

Chale cuestionó la naturalización de los cobros que realizan algunos cuidacoches y advirtió sobre las situaciones de intimidación que atraviesan los automovilistas. “Hay que dejar de naturalizar que una persona haciéndose el guapo en la calle se sienta con derecho a cobrar de manera generalmente amenazante, generalmente extorsiva”, afirmó. También mencionó que el problema se agrava durante los espectáculos deportivos y otros eventos masivos, cuando aumenta la demanda de estacionamiento y se multiplican los reclamos de los vecinos.

Respecto de la implementación, el secretario de Gobierno adelantó que el municipio contará con una herramienta adicional para intervenir junto con las fuerzas de seguridad. “Vamos a tener una herramienta más, que es poder ir con la Policía en operativos en estas zonas prioritarias”, explicó. Entre los sectores que estarán bajo atención mencionó los alrededores de las canchas de Central y Newell's, los espacios donde se realizan espectáculos y las zonas gastronómicas, especialmente durante la noche.

Consultado sobre si el municipio está preparado para llevar adelante los controles, Chale reconoció que se trata de una situación nueva y que hasta ahora las herramientas disponibles eran limitadas. “Hasta acá no teníamos estas herramientas. Era una contravención del Código de Faltas”, explicó. Según indicó, las sanciones municipales, como las multas o los decomisos, no resultaban suficientemente efectivas para resolver el problema.

Como antecedente, recordó intervenciones realizadas durante las noches de Colectividades y en la zona del Parque Urquiza. “Hemos llevado un fin de semana en la zona del Parque Urquiza entre 10 y 12 personas detenidas”, señaló. Sin embargo, aclaró que esas demoras no siempre derivaban en un castigo efectivo, debido a las dificultades jurídicas para encuadrar las conductas. Por eso, anticipó que el municipio comenzó a reunirse con fiscales y representantes de la Justicia provincial para coordinar los procedimientos.

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“Vamos a atacar esto con mucha más fuerza, si se quiere, porque vamos a tener hoy la fuerza de una ordenanza y de una ley que nos obliga, que nos establece condiciones y que nos da algunas herramientas”, sostuvo. Chale también consideró necesario que la Justicia intervenga cuando se puedan acreditar delitos que excedan una infracción municipal. “Necesitamos también que la Justicia de Faltas provincial tome esto como una problemática a resolver, lo tome como una responsabilidad junto al municipio”, agregó.

Durante la entrevista, el funcionario reconoció que dentro de la actividad conviven distintas realidades: personas que buscan una salida económica en la calle y grupos que, según los reclamos, imponen tarifas mediante amenazas o mantienen vínculos con organizaciones delictivas. Frente a esa diferenciación, sostuvo que la situación social no puede justificar la continuidad de una actividad prohibida. “A una persona que es el único que tiene ese ingreso, tampoco el Estado puede promover eso”, afirmó, aunque planteó que para ese sector deberá contemplarse una alternativa de reinserción laboral.

En ese sentido, Chale cuestionó las propuestas que se habían discutido durante el debate legislativo, como la creación de cooperativas o la incorporación de cuidacoches a un sistema de estacionamiento medido. “Eso suena a darle una salida del peor populismo, si querés”, expresó. Para el funcionario, la respuesta debe combinar la erradicación de la actividad con medidas de inclusión para quienes efectivamente dependen de ese ingreso, pero sin tolerar prácticas extorsivas ni situaciones de violencia.

El secretario también defendió la decisión política del oficialismo y cuestionó a los sectores que votaron en contra de la ordenanza. Según dijo, todavía existe una discusión en la ciudad sobre cómo abordar estas conductas y señaló que algunos espacios políticos tienden a justificar o defender la actividad. “La calle tiene que tener un orden, tiene que haber un respeto y tiene que haber normas de convivencia; si no, una ciudad no crece”, manifestó.

Chale admitió que la implementación no tendrá resultados inmediatos y evitó prometer una solución rápida. “No me gusta prometer el mundo mágico de hoy para mañana. Es nuevo, es nuevo”, dijo. Aun así, comparó el desafío con las decisiones adoptadas por el municipio y la Provincia frente a la violencia urbana, y sostuvo que el trabajo conjunto permitió obtener resultados visibles. “Fuimos por un camino común, eso empezó a generar resultados, incluso hasta te diría más visibles de lo que muchos esperaban”, recordó.

Finalmente, el funcionario ubicó la prohibición de los cuidacoches dentro de una agenda más amplia de ordenamiento urbano, que también incluye los controles sobre motos y escapes libres, otra preocupación recurrente de los vecinos. “Está bien que hoy vayamos por otros desafíos nuevos”, concluyó. Y dejó en claro que el municipio buscará avanzar con operativos y coordinación judicial, aunque reconoció que el camino para erradicar la actividad estará atravesado por dificultades y requerirá sostener los controles en el tiempo.

Javkin sobre la prohibición: "La extorsión en la calle está prohibida"

El intendente Pablo Javkin remarcó que la prohibición apunta a impedir situaciones de extorsión y sostuvo que el Estado debe intervenir cuando se exige dinero a los conductores. “La regla es: la extorsión en la calle está prohibida”, afirmó. Ante la consulta sobre si considera que todos los cuidacoches extorsionan, respondió que no y explicó que la ordenanza busca establecer una prohibición general de la actividad.

En ese sentido, el intendente cuestionó la idea de asociar estas prácticas exclusivamente con personas en situación de vulnerabilidad. “Eso lo hacen organizaciones criminales, barrabravas, organizaciones de narcotráfico que toman zonas, se adueñan de la calle”, expresó. También diferenció esos casos de las personas que viven en la calle o atraviesan problemas de consumo, para quienes planteó un abordaje desde los sistemas de salud y asistencia social, en lugar de una intervención policial.

La ordenanza también contempla acciones de prevención e inclusión social, con mecanismos de acompañamiento para las personas alcanzadas por la medida. Sobre su implementación, Javkin señaló que será necesario reforzar los controles y utilizar los recursos del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma. “No puede estar bien que esté permitido extorsionar en la calle”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.