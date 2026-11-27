La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió sancionar con 120 días de suspensión a la jueza Sabina Margarita Sansarricq, titular del Juzgado Unipersonal de Familia N° 7 de Rosario, tras considerar acreditadas una serie de irregularidades en su desempeño, entre ellas la divulgación de información judicial reservada y el asesoramiento a una persona de su amistad involucrada en un litigio por una herencia millonaria. En paralelo, avanza una causa penal que tiene más de 80 audios y otras pruebas.

La decisión fue adoptada en el acuerdo de este jueves, el último con la presencia de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, y notificada este viernes a las partes. El máximo tribunal provincial determinó, además, que los 57 días de suspensión preventiva que ya cumplió la magistrada desde fines de septiembre serán computados como parte de la sanción definitiva, por lo que le restan cumplir otros 63 días por este sumario.

“Había audios con su voz”, la denuncia

La denuncia fue presentada el 29 de junio por los abogados Fabio Cerutti Sacco y Sergio Bollati, en el marco de una disputa judicial por el patrimonio de una mujer. El secuestro del teléfono celular de una mujer imputada en esa investigación penal permitió recuperar conversaciones de WhatsApp mantenidas con la magistrada entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Tal como había adelantado Cadena 3 Rosario, entre las pruebas había audios con la voz de la jueza, mensajes de texto y fotografías de partes de un expediente que estaba a cargo de otra magistrada.

“Hay audios con la voz de ella, también textos y fotos de algunas partes del expediente”, había dicho Bollati a este medio semanas atrás. La denuncia está vinculada con el caso de una clienta a quien se le restringió judicialmente la capacidad para determinados actos y se le designaron apoyos para administrar y disponer de sus bienes. Según explicó el abogado, tras la muerte de su marido, propietario de estaciones de servicio, inmuebles y vehículos, un sobrino de este habría comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio. La representación legal busca que se declaren nulos esos actos y recuperar los bienes que considera que fueron transferidos en perjuicio de su clienta.

El proceso judicial

En su descargo, presentado el 6 de noviembre, Sansarricq reconoció que se había equivocado y pidió disculpas. “Deslicé torpemente algún tipo de información sobre unas actuaciones”, admitió. No obstante, sostuvo que se trataba de datos irrelevantes y que su accionar no había tenido consecuencias sobre los procesos judiciales. La Corte consideró que la ausencia de un perjuicio material no la eximía de responsabilidad disciplinaria.

El procurador general había solicitado una suspensión de 180 días. Para determinar la sanción de 120 días, los ministros de la Corte ponderaron, entre otras cuestiones, el arrepentimiento de la magistrada y su pedido de disculpas institucionales. También dejaron constancia de que Sansarricq registra otro antecedente disciplinario: una suspensión de tres días, resuelta el pasado 17 de noviembre, que deberá cumplir una vez finalizadas las presentes actuaciones.

La situación de la jueza, sin embargo, todavía no está cerrada. En paralelo, continúa en trámite una investigación penal por los mismos hechos, a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Corte solicitó formalmente información sobre el estado y grado de avance de esa causa y dejó abierta la posibilidad de que su resultado tenga incidencia sobre la sanción disciplinaria impuesta.