Por Sergio Berensztein

Creo que la Argentina está atravesando un momento en el que las preguntas económicas y políticas empiezan a mezclarse de una manera cada vez más inquietante. Cuando el riesgo país supera los 1.100 puntos, aparecen versiones sobre la salida de ministros y el propio Gobierno debe salir a desmentir una eventual renuncia de Luis Caputo, lo que está en discusión no es solamente la continuidad de un funcionario. La pregunta de fondo es qué está pasando con el rumbo de la administración de Javier Milei y, sobre todo, qué piensa hacer el Presidente para modificar una situación económica que todavía no ofrece los resultados esperados.

En los últimos días tuve la oportunidad de participar de un encuentro por los 50 años de la revista Noticias, donde pude conversar con empresarios, dirigentes y referentes del llamado círculo rojo. Me interesó especialmente escuchar sus preocupaciones, porque detrás de los discursos públicos hay una cantidad de dudas que atraviesan al mundo económico. La primera es cómo llega Milei a las elecciones del año próximo. Hay desgaste presidencial, sin dudas, pero también hay datos que obligan a matizar el diagnóstico: la imagen del Presidente ronda el 33 o 35 por ciento, mientras que la confianza en el Gobierno se ubica alrededor del 40 por ciento, un nivel que, comparado con el de anteriores administraciones a esta altura del mandato, no resulta despreciable.

La segunda preocupación es la economía. Cuando hablo con empresarios de la construcción, de la industria y del campo, encuentro pocas expectativas de una recuperación contundente para el año próximo. La mayoría imagina un escenario parecido al actual, con una actividad que crece poco o permanece estancada y con dificultades para que la mejora de algunas variables macroeconómicas llegue al conjunto de la sociedad. Por eso me parece que las afirmaciones oficiales sobre los mejores 18 meses que vienen generan más dudas que entusiasmo. El contexto internacional es complejo, la guerra en Medio Oriente agregó incertidumbre y las tasas de interés en Estados Unidos encarecen el financiamiento, pero también es cierto que una parte importante de los problemas argentinos tiene origen interno.

Hay que reconocer que el Gobierno está intentando reaccionar frente a la desconfianza de los mercados. La oferta de instrumentos de cobertura para que las empresas puedan proteger sus posiciones ante una eventual devaluación muestra que el equipo económico advierte la inquietud que existe. Sin embargo, esa respuesta no elimina la pregunta central: ¿por qué el mercado desconfía? ¿Es porque cree que Milei puede perder las elecciones o porque teme que, aun ganándolas, el Presidente no consiga modificar el rumbo económico? Son dos escenarios diferentes y, a mi juicio, ambos están presentes en las conversaciones del círculo rojo.

A la primera preocupación podríamos llamarla el riesgo kuka: el temor a que un eventual regreso del peronismo implique una vuelta al intervencionismo, a las restricciones y a prácticas económicas que muchos empresarios consideran perjudiciales. Ese miedo existe y no debe ser subestimado. En las conversaciones que mantuve, algunos hombres de negocios describieron con preocupación las exigencias y regulaciones que enfrentan en determinadas jurisdicciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Hay una demanda muy concreta de previsibilidad, menos burocracia y reglas que permitan producir, invertir y contratar trabajadores sin quedar atrapados en trámites interminables.

Pero quiero detenerme en algo que me parece todavía más significativo: también existe un riesgo que podríamos llamar riesgo pelo, el temor a que Milei gane y, sin embargo, continúe haciendo lo mismo. Algunos empresarios no están preocupados solamente por la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo; también dudan de que la actual estrategia económica sea suficiente para poner en marcha un ciclo de crecimiento sostenido. Si el Presidente obtiene la reelección, pero mantiene el atraso cambiario, las tasas de interés elevadas, la falta de reformas estructurales y las dificultades para conseguir financiamiento, ¿qué garantiza que la economía finalmente despegue?

Esa es una discusión que el Gobierno no parece terminar de procesar. Milei ha conseguido ordenar algunas variables y reducir desequilibrios que parecían imposibles de corregir, pero también ha protagonizado enfrentamientos innecesarios con sectores fundamentales de la economía. Ha discutido con industriales, con bancos y con referentes empresariales que podrían ser aliados de un proceso de inversión. No se trata de exigirle al Presidente que renuncie a sus convicciones ni que se convierta en representante del establishment. Se trata de comprender que una economía necesita capital, crédito, confianza y acuerdos básicos para crecer.

Hay, además, un reproche muy concreto que escuché en esas conversaciones: el Gobierno no habría aprovechado algunas oportunidades para cerrar su programa financiero, emitir deuda en mejores condiciones o avanzar con mayor decisión en la salida del cepo y en las reformas pendientes. Desde esa perspectiva, el círculo rojo le plantea al Presidente una pregunta incómoda: si no pudo resolver determinados problemas cuando tuvo mejores condiciones, ¿por qué debería esperarse que pueda administrar con éxito una etapa de crecimiento? Milei también paga por lo que no hizo, y no solamente por las decisiones que tomó.

El Gobierno, por supuesto, tiene otra interpretación. Sostiene que hay inversiones importantes esperando que se despeje la incertidumbre electoral y que una victoria de Milei permitiría recuperar rápidamente la confianza, reducir el riesgo país y reactivar proyectos que hoy permanecen demorados. Es una hipótesis posible, pero no alcanza con invocarla. Los inversores no miran únicamente quién gana una elección: también evalúan la rentabilidad, la estabilidad cambiaria, el costo del crédito, la infraestructura y la capacidad del Gobierno para sostener reglas previsibles. La política importa, pero no explica por sí sola todas las decisiones económicas.

Por eso me parece que el dato más relevante de este momento es que una parte del establishment comienza a tomar distancia del Presidente sin tener todavía una alternativa política o económica definida. No necesariamente quiere el regreso del pasado, pero tampoco está convencida de que el presente garantice el futuro que espera. Esa posición es incómoda para el Gobierno porque revela que la confianza no se recupera solamente con discursos, confrontaciones o promesas de inversiones futuras. También exige resultados concretos y una relación más inteligente con los sectores que pueden impulsar la actividad.

En definitiva, creo que la Argentina está discutiendo dos temores simultáneos. El riesgo kuka, que expresa el miedo a una reversión de las políticas económicas, y el riesgo pelo, que refleja la incertidumbre sobre la capacidad del propio Milei para transformar su programa en crecimiento. El Presidente conserva capital político y todavía tiene margen para recuperar la iniciativa, pero necesita demostrar que puede corregir lo que no funciona, ampliar su base de confianza y construir condiciones para que las inversiones anunciadas se conviertan en proyectos reales. El desafío ya no es solamente evitar el regreso del pasado: es convencer a la sociedad y al mundo empresario de que el futuro que propone Milei puede ser viable.