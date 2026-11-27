River se enfrenta a Instituto en Córdoba por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita consagrarse campeón del Torneo Clausura para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Instituto.
FOTO: River va por la clasificación a semis.
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- River Plate afrontará un complicado desafío este sábado al visitar a Instituto de Córdoba en su intento por conseguir un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.
El partido está programado para las 22 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
River se logró clasificar a los cuartos de final tras superar un semestre difícil, marcado por las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la salida del entrenador Eduardo Coudet.
Con Leonardo Ponzio como DT interino, el “Millonario” mostró una notable mejora, terminando cuarto en la Zona B con 26 puntos y ganando 3-1 a Lanús en los octavos de final.
A pesar de la recuperación, River no logró clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que su única opción para volver a competir en el torneo continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura.
Instituto, en tanto, tuvo una destacada actuación en la fase inicial, culminando como líder de la Zona A con 34 puntos.
En los octavos de final, el conjunto dirigido por Diego Flores superó a Huracán con un 2-1 en un encuentro complicado.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará River?
River se enfrentará a Instituto de Córdoba en cuartos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador actual de River?
Leonardo Ponzio es el director técnico interino de River Plate.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido está programado para el sábado a las 22 horas.
¿Dónde se disputará el encuentro?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto.
¿Por qué necesita River ganar?
River debe consagrarse campeón del Torneo Clausura para clasificar a la próxima Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]