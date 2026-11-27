Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- River Plate afrontará un complicado desafío este sábado al visitar a Instituto de Córdoba en su intento por conseguir un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.

El partido está programado para las 22 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

River se logró clasificar a los cuartos de final tras superar un semestre difícil, marcado por las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la salida del entrenador Eduardo Coudet.

Con Leonardo Ponzio como DT interino, el “Millonario” mostró una notable mejora, terminando cuarto en la Zona B con 26 puntos y ganando 3-1 a Lanús en los octavos de final.

A pesar de la recuperación, River no logró clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que su única opción para volver a competir en el torneo continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Instituto, en tanto, tuvo una destacada actuación en la fase inicial, culminando como líder de la Zona A con 34 puntos.

En los octavos de final, el conjunto dirigido por Diego Flores superó a Huracán con un 2-1 en un encuentro complicado.