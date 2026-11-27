WASHINGTON (AP) — Los demócratas que buscan limitar los aranceles del presidente Donald Trump al retomar el control del Congreso podrían contar con aliados inesperados en el Partido Republicano. A raíz de las recientes derrotas electorales centradas en el aumento de los costos, muchos republicanos están dispuestos a reexaminar algunos de los gravámenes que han sido fundamentales en la agenda comercial de Trump.

El miércoles, el gobierno propuso nuevos aranceles dirigidos a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve socios comerciales. El hecho de que los republicanos se distancien de Trump en este aspecto podría ser un indicativo de la influencia de las derrotas electorales y de la condición de gobernante saliente del mandatario, que ha mantenido una lealtad casi incondicional entre sus seguidores.

En entrevistas con más de media docena de republicanos en el Congreso, la mayoría expresó su disposición a revisar los aranceles, aunque de manera individual. Los legisladores manifestaron su deseo de contar con previsibilidad y sugirieron que el Congreso podría recuperar su autoridad sobre los aranceles. Sin embargo, mostraron reticencias a recortar de manera amplia los poderes arancelarios del presidente, reconociendo que Trump podría vetar cualquier intento de derogación.

Para los demócratas, que buscan obtener victorias bipartidistas tempranas, la disposición de los republicanos a reconsiderar algunos aranceles representa una oportunidad. El senador republicano Todd Young de Indiana afirmó: "Sin duda corresponde replantearlo". También, el representante Michael Guest de Mississippi mencionó que podría haber áreas de acuerdo con los demócratas, aunque se opone a una restricción general a la capacidad del presidente para imponer aranceles.

Trump ha hecho de los aranceles una característica definitoria de su segundo mandato, autodenominándose "Señor Arancel" y aplicando gravámenes extensos a las importaciones de aliados y adversarios. A pesar de sus afirmaciones de que estos aranceles revitalizarían la fabricación estadounidense y fortalecerían la economía, hay escasas evidencias que respalden esos objetivos. En muchos casos, los aranceles han incrementado los costos para los consumidores.

El enfoque de Trump representa un cambio significativo respecto a la tradición de libre comercio que los republicanos habían sostenido antes de su mandato. Si demócratas y republicanos logran unirse en este asunto, los aranceles a Canadá podrían ser un primer desafío. Los demócratas, incluido el futuro presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden de Oregón, ya han identificado los aranceles a Canadá como un objetivo prioritario.

El senador John Kennedy de Luisiana, quien busca la reelección en 2028, hizo una distinción entre los aranceles canadienses y los impuestos a otros países como China, los cuales apoya. "Los aranceles respecto a Canadá no tienen sentido para mí", expresó.

Young también apoya algunos aranceles a China y ha señalado que los votantes están preocupados por el costo de vida. Argumentó que la estructura arancelaria es "excesivamente amplia" y afecta negativamente a las fábricas, granjas, pequeñas empresas y presupuestos familiares.

En cuanto a los gravámenes a Canadá, Young se mostró abierto a diferentes enfoques, sugiriendo que el gobierno debería consultar al Congreso en las negociaciones para renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Los republicanos están adoptando una postura más asertiva frente al gobierno, cuestionando propuestas recientes de financiamiento y expresando escepticismo ante la intervención de Trump en asuntos corporativos. Esta nueva actitud podría trasladarse a los aranceles.

El senador Mike Rounds de Dakota del Sur sostuvo que el Congreso ha delegado facultades al ejecutivo en materia de aranceles y sugirió que podría ser momento de reconsiderar estas delegaciones. Sin embargo, la reversión de los aranceles no está garantizada. Los republicanos aún están procesando las lecciones de las elecciones y el representante Steve Womack de Arkansas indicó que los gravámenes han contribuido a problemas de asequibilidad en su distrito.

Por otro lado, el senador Josh Hawley de Missouri expresó su preocupación de que el partido se aleje demasiado de su postura tradicional. "Me preocupa que muchos de mis colegas republicanos estén dispuestos a unirse a los demócratas para eliminar muchos de estos aranceles", comentó.

El portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, afirmó que el gobierno está comprometido a reconstruir comunidades estadounidenses y a reducir costos. Mientras tanto, los votantes republicanos parecen estar divididos sobre el impacto de los aranceles en la economía.

Según una encuesta, cerca de la mitad de los votantes republicanos creen que las políticas arancelarias de Trump han beneficiado a la economía, mientras que una porción significativa considera que han tenido efectos negativos.

Los demócratas ven la posibilidad de desafiar más ampliamente las políticas comerciales de Trump. Wyden indicó que si logran obtener apoyo republicano para eliminar los aranceles a Canadá, esto podría generar impulso para abordar otros aranceles. Su homólogo en la Cámara, Richard Neal, también destacó que rescindir los aranceles a Canadá sería un buen punto de partida, subrayando la importancia de discutir los aranceles en su totalidad.

Sin embargo, el veto de Trump sigue siendo un obstáculo significativo. Para anularlo, se requeriría el apoyo de 67 senadores, un desafío considerable, incluso si los demócratas cuentan con una mayoría de 56 escaños. El senador Rand Paul de Kentucky, conocido por oponerse a los aranceles, mencionó que respaldaría derogaciones siempre que se incluyan en proyectos de ley obligatorios para tener alguna posibilidad de éxito.