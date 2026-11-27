FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra con pocas nubes, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°. La humedad es del 52%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el sur, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad moderada que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más cálida. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas similares. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 29, se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 30, la mínima será de 20° y la máxima de 30°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas.