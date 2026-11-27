Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 16°. La humedad es alta, en un 95%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. La visibilidad es buena, con 8000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 0.5 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 24°. Las condiciones de viento serán suaves, y la alta humedad podría generar un ambiente algo pesado. No se prevén lluvias significativas durante el día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 29, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 30, se espera una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 22°, también con lluvias moderadas.