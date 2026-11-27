El intendente de Rosario, Pablo Javkin, supervisó el avance de las obras de pavimentación en barrio Empalme Graneros, donde se ejecutan trabajos en un total de 169 cuadras. Según explicó, los primeros 20 tramos ya cuentan con la carpeta de hormigón y el cordón cuneta terminados, mientras que ahora se avanza con las tareas finales.

Javkin señaló que los trabajos incluyen la construcción de desagües subterráneos para mejorar el escurrimiento del agua y la adecuación de las veredas, rampas y conexiones con las calles. También explicó que los cambios de altura que genera el nuevo pavimento requieren completar esas vinculaciones antes de finalizar cada sector.

El intendente indicó que las intervenciones forman parte de un plan que alcanza a siete barrios de la ciudad. Además de Empalme Graneros, mencionó las obras en barrio Triángulo, Lomas de Alberdi e Irigoyen, y adelantó que ya se realizan mediciones en Bella Vista para definir futuras tareas.

“Estas obras llevan mucho caño enterrado, que es lo que no se ve”, sostuvo Javkin, quien planteó que el objetivo es avanzar con la mayor cantidad posible de cuadras de pavimento definitivo en Rosario.