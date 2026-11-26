FOTO: Barboza habló de sus sensaciones previo a la final de la Libertadores.

Buenos Aires, noviembre (NA) - Alexander Barboza, defensor de Palmeiras, expresó su confianza de cara a la final que disputará contra Estudiantes por la Copa Libertadores: "La segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay".

Barboza, quien ya obtuvo el máximo trofeo internacional en 2024 mientras jugaba para Botafogo, recordó aquel partido decisivo donde su equipo venció a Atlético Mineiro por 3 a 1 en el Estadio Monumental.

"Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa", afirmó el ex futbolista de River Plate, haciendo referencia al estadio donde comenzó su carrera. Ahora, considera que Uruguay es su segunda casa debido a su nacionalización.

Sin embargo, su optimismo ha generado ciertas críticas entre los hinchas, quienes cuestionan su seguridad sobre el resultado del encuentro.

"Es un sentimiento muy bonito saber que mi familia va a estar aquí para presenciar ese momento", agregó Barboza en una entrevista con el sitio oficial de Palmeiras.

Por su parte, Ezequiel Piovi, futbolista de Estudiantes, respondió a las declaraciones de Barboza: "No me gusta opinar antes del partido". Piovi también dijo: "Si lo dijo será porque lo siente así, pero nosotros tenemos que dejar eso de lado, enfocarnos en lo nuestro y ojalá que podamos hacer un gran partido el día sábado".

La gran final de la Libertadores se llevará a cabo este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 17:00.

En caso de que Palmeiras logre alzar el trofeo, sumará su cuarta Copa Libertadores. Por otro lado, Estudiantes buscará conquistar su quinta copa internacional.