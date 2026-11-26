Barboza confía en su segunda casa: la final de la Libertadores se jugará en Uruguay
El defensor de Palmeiras, Alexander Barboza, se mostró seguro ante la final contra Estudiantes en Montevideo. Ya ganó el trofeo en 2024 y espera repetir la hazaña en su "segunda casa".
FOTO: Barboza habló de sus sensaciones previo a la final de la Libertadores.
Buenos Aires, noviembre (NA) - Alexander Barboza, defensor de Palmeiras, expresó su confianza de cara a la final que disputará contra Estudiantes por la Copa Libertadores: "La segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay".
Barboza, quien ya obtuvo el máximo trofeo internacional en 2024 mientras jugaba para Botafogo, recordó aquel partido decisivo donde su equipo venció a Atlético Mineiro por 3 a 1 en el Estadio Monumental.
"Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa", afirmó el ex futbolista de River Plate, haciendo referencia al estadio donde comenzó su carrera. Ahora, considera que Uruguay es su segunda casa debido a su nacionalización.
Sin embargo, su optimismo ha generado ciertas críticas entre los hinchas, quienes cuestionan su seguridad sobre el resultado del encuentro.
"Es un sentimiento muy bonito saber que mi familia va a estar aquí para presenciar ese momento", agregó Barboza en una entrevista con el sitio oficial de Palmeiras.
Por su parte, Ezequiel Piovi, futbolista de Estudiantes, respondió a las declaraciones de Barboza: "No me gusta opinar antes del partido". Piovi también dijo: "Si lo dijo será porque lo siente así, pero nosotros tenemos que dejar eso de lado, enfocarnos en lo nuestro y ojalá que podamos hacer un gran partido el día sábado".
La gran final de la Libertadores se llevará a cabo este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 17:00.
En caso de que Palmeiras logre alzar el trofeo, sumará su cuarta Copa Libertadores. Por otro lado, Estudiantes buscará conquistar su quinta copa internacional.
Lectura rápida
¿Quién es Alexander Barboza?
Es un defensor de Palmeiras y ex jugador de River Plate y Botafogo.
¿Cuál es la final que se disputará?
La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se llevará a cabo el sábado a las 17:00 en Montevideo.
¿Qué declaró Barboza sobre el partido?
Dijo que ganará su segunda copa en su "segunda casa" que es Uruguay.
¿Cuál es la reacción de Ezequiel Piovi?
Piovi prefirió no opinar antes del partido y se enfocó en el juego.
[Fuente: Noticias Argentinas]