FOTO: Debate en la sala de sesiones Raúl Alfonsín del Concejo Municipal de Rosario.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó la ordenanza que establece la prohibición de los cuidacoches en la vía pública, a partir de la adhesión de la ciudad a la legislación provincial. La nueva disposición incorporó herramientas para reforzar la fiscalización municipal y habilitó intervenciones ante situaciones de cobros compulsivos, intimidaciones y episodios de violencia.

La normativa permitiría organizar operativos coordinados entre distintas áreas estatales, con prioridad en los sectores donde se registraba una mayor conflictividad. Entre las zonas contempladas quedaron Pichincha, barrio Hospitales, el Paseo del Siglo, la costa, barrio Martin y el entorno del Paseo Pellegrini, además de los alrededores de los estadios y los espacios utilizados para recitales y eventos masivos.

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza fue la posibilidad de que el municipio actuara de oficio frente a situaciones irregulares, sin necesidad de esperar una denuncia de los vecinos. Esta modificación amplió el margen de intervención de las autoridades y permitió avanzar con procedimientos de control a partir de sus propias actuaciones.

El texto también incorporó previsiones específicas para abordar la presencia de menores de edad vinculados con esta actividad en la vía pública, con el objetivo de evitar su exposición a circunstancias que pudieran poner en riesgo su seguridad.

Si bien la normativa no incluyó la figura del arresto, estableció un marco de actuación municipal en consonancia con las disposiciones provinciales, orientado a desalentar la actividad y actuar frente a las conductas que afectan la convivencia en los espacios públicos.

La aprobación de la ordenanza no implicó que los controles comenzaran de manera simultánea en toda la ciudad. El esquema de aplicación quedó organizado por etapas, con un protocolo destinado a concentrar los primeros operativos en los lugares donde se identificaba una mayor presencia de cuidacoches y situaciones conflictivas.

El centro y macrocentro, los paseos gastronómicos y los espacios donde se desarrollan espectáculos y convocatorias multitudinarias quedaron entre las áreas prioritarias para la intervención.