El número de sorteo 41420, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5020, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).

1° 5020

2° 3294

3° 7165

4° 4579

5° 1691

6° 2834

7° 0792

8° 4001

9° 3437

10° 0881

11° 4715

12° 8756

13° 2647

14° 4129

15° 0749

16° 3280

17° 4594

18° 3068

19° 1519

20° 6409

Los resultados de este sorteo son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en cada número. La LA PREVIA es uno de los juegos más populares en el país, y cada sorteo genera gran expectativa entre los apostadores. Cadena 3 se mantiene al tanto de los resultados para brindar la información más precisa y actualizada a su audiencia.