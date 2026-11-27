La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
El sorteo número 41420 de La Previa se realizó el viernes 27 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5020, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (La Fiesta).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41420, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5020, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).
1° 5020
2° 3294
3° 7165
4° 4579
5° 1691
6° 2834
7° 0792
8° 4001
9° 3437
10° 0881
11° 4715
12° 8756
13° 2647
14° 4129
15° 0749
16° 3280
17° 4594
18° 3068
19° 1519
20° 6409
Los resultados de este sorteo son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en cada número. La LA PREVIA es uno de los juegos más populares en el país, y cada sorteo genera gran expectativa entre los apostadores. Cadena 3 se mantiene al tanto de los resultados para brindar la información más precisa y actualizada a su audiencia.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41420 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5020.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (La Fiesta).
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son: 5020, 3294, 7165, 4579, 1691, 2834, 0792, 4001, 3437, 0881, 4715, 8756, 2647, 4129, 0749, 3280, 4594, 3068, 1519, 6409.