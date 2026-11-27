FOTO: Cipolletti: la Fiscalía imputa a dos hombres por el asesinato de una anciana de 92 años

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – La Fiscalía de Cipolletti ha decidido formular cargos este viernes contra dos individuos acusados del homicidio de Florencia Ferreyra, una mujer de 92 años que fue hallada muerta en su vivienda el pasado 20 de noviembre.

La audiencia para la formulación de cargos se llevará a cabo hoy a las 14.00hs en la sala 6 del Edificio del Foro Penal de Cipolletti, según informaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

La investigación indica que Ferreyra fue encontrada sin vida en su departamento, ubicado en el complejo de las 432 Viviendas de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Las circunstancias de su muerte sugieren que se trató de una muerte violenta.

Los dos detenidos en relación a este caso son Damián Bongiovani, el nieto de la víctima, quien vivía con ella, y Ángel Castillo, un amigo del joven.

La autopsia realizada a la anciana reveló que fue asesinada a golpes, mientras que los investigadores continúan trabajando para esclarecer el motivo detrás de este brutal crimen.