Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La aclamada serie argentina "En el barro", creada por Sebastián Ortega y derivada de "El Marginal", se encuentra en plena preparación para su tercera temporada, mientras avanza también en la producción de la cuarta temporada.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el productor ejecutivo Pablo Culell compartió detalles exclusivos sobre el futuro de la serie, incluyendo una fecha aproximada de estreno. En una entrevista con "La Linterna" en Bondi, Culell afirmó que ambas temporadas se están grabando simultáneamente: "Se grabaron juntas En el barro 3 y la 4, todavía estamos grabando. Y el año que viene intuyo que en los primeros meses del año ya se estrena la primera de estas dos temporadas", indicó.

En cuanto a la trama, se anunció un cambio significativo en la locación. Culell comentó: "Hay un traslado de prisión. Nuestras 'embarradas' van a ser trasladadas a una prisión de máxima seguridad en algún confín de la Argentina, mucho más peligroso". Este nuevo escenario traerá consigo nuevos desafíos y antagonistas para las protagonistas.

Además, el productor reveló que María Becerra, quien tuvo una aparición especial en la primera temporada, regresará con un papel más destacado: "Viene con un coprotagónico junto a Ana Garibaldi", afirmó. El elenco también contará con las actrices ya consagradas como Lorena Vega, Carolina Ramírez y Erika De Sautu Riestra.

La historia de la tercera temporada también explorará más a fondo el personaje de Juana Molina, quien revelará su historia desconocida: "Para todos aquellos que querían más de Juana, va a estar a full y los va a sorprender porque se va a conocer la historia: ¿por qué 'Piquito' está en esa cárcel? ¿Qué pasó con ella? Está sensacional".

Respecto a las nuevas incorporaciones, Culell destacó a dos artistas que serán las grandes sorpresas de esta temporada: Susy Shock, a quien describió como una actriz de la cultura argentina muy impactante que interpretará a una villana, y Noelia Pompa, quien impresionó durante el casting y realizará un papel excepcional.

En relación a la cuarta temporada, se anticipó que Nicki Nicole y la China Suárez también formarán parte del elenco.