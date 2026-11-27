Doce parejas celebraron su matrimonio civil este viernes en el Pasaje Luetich de Rosario, en el marco del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”. La iniciativa permite realizar ceremonias en espacios públicos y patrimoniales de Santa Fe. Desde su puesta en marcha, en 2024, ya se concretaron 350 enlaces bajo esta modalidad.

El coordinador de la Secretaría de Registros Provinciales, Leandro Laspina, explicó que la propuesta se desarrolla en Rosario junto con la Municipalidad y que los lugares se seleccionan también a partir de las sugerencias de los vecinos. El Pasaje Luetich es uno de los espacios más elegidos. Además, adelantó que los últimos casamientos del año se realizarán el 18 de diciembre en el Parque Alem.

Para participar, las parejas deben completar una preinscripción online a través del sitio oficial del Gobierno de Santa Fe, cuando se habilitan los formularios. Luego, el Registro Civil se comunica para informar los pasos a seguir. El costo es de aproximadamente 2.600 pesos, el mismo que tiene una ceremonia en una oficina del organismo.

Entre quienes dieron el sí este viernes, Cecilia contó que esperaba la oportunidad desde el año pasado y describió la experiencia como “maravillosa” y “única”. Guido, su pareja, destacó el valor personal de celebrar el enlace en ese lugar, donde solía jugar durante su infancia: “Más allá de lo hermoso de casarse, hacerlo en un espacio público es increíble”.