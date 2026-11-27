Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Un impactante choque frontal en la provincia de Córdoba resultó en tres personas heridas. Las autoridades locales compartieron en redes sociales un video de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que uno de los vehículos invade el carril contrario.

El accidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes en la intersección de Octavio Pinto y Emilio Caraffa, en el barrio Bajo Palermo. Ante la gravedad del siniestro, el servicio de emergencias tuvo que intervenir de inmediato, ya que los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados.

Los Bomberos llevaron a cabo tareas de rescate y asistencia, logrando liberar a los heridos para su posterior traslado a centros médicos. Según el medio El DoceTv, uno de los conductores fue llevado al Hospital de Urgencias, mientras que su acompañante fue derivado al Sanatorio Allende del Cerro de las Rosas. El otro herido fue trasladado a la Clínica Universitaria Reina Fabiola.

El video del incidente, captado por las cámaras del 911, revela que el auto Peugeot, en el que viajaban dos jóvenes de 21 años que regresaban de un boliche, se cruzó de carril, provocando el choque. Un testigo que acudió a ayudar a los jóvenes mencionó que "tenían olor a alcohol" y "no reaccionaban".