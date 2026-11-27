Impactante choque frontal en Córdoba deja tres heridos y conmociona a la comunidad
Un accidente vial en Córdoba dejó a tres personas con heridas. El incidente fue registrado por cámaras de seguridad y muestra la gravedad del siniestro.
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Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Un impactante choque frontal en la provincia de Córdoba resultó en tres personas heridas. Las autoridades locales compartieron en redes sociales un video de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que uno de los vehículos invade el carril contrario.
El accidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes en la intersección de Octavio Pinto y Emilio Caraffa, en el barrio Bajo Palermo. Ante la gravedad del siniestro, el servicio de emergencias tuvo que intervenir de inmediato, ya que los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados.
Los Bomberos llevaron a cabo tareas de rescate y asistencia, logrando liberar a los heridos para su posterior traslado a centros médicos. Según el medio El DoceTv, uno de los conductores fue llevado al Hospital de Urgencias, mientras que su acompañante fue derivado al Sanatorio Allende del Cerro de las Rosas. El otro herido fue trasladado a la Clínica Universitaria Reina Fabiola.
El video del incidente, captado por las cámaras del 911, revela que el auto Peugeot, en el que viajaban dos jóvenes de 21 años que regresaban de un boliche, se cruzó de carril, provocando el choque. Un testigo que acudió a ayudar a los jóvenes mencionó que "tenían olor a alcohol" y "no reaccionaban".
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Un choque frontal en Córdoba dejó tres heridos y fue grabado por cámaras de seguridad.
¿Quiénes fueron los afectados?
Tres personas, dos jóvenes y un conductor, resultaron heridas en el accidente.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El siniestro tuvo lugar en la madrugada del viernes 27 de noviembre.
¿Dónde se produjo el choque?
En la intersección de Octavio Pinto y Emilio Caraffa, en el barrio Bajo Palermo.
¿Cómo se produjo el choque?
Un auto Peugeot invadió el carril contrario, provocando el accidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]