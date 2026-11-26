Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Luego de un año alejada de los medios, la modelo Jésica Cirio vuelve a ser noticia al anunciar su nuevo emprendimiento en el ámbito digital. La exconductora ha decidido incursionar en el comercio exterior, vendiendo ropa a través de una cuenta de Instagram que no lleva su nombre.

La información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias en su programa "Puro Show". Según Iglesias, Cirio optó por esta nueva dirección tras cerrar su cuenta personal de Instagram en junio, a raíz de un escándalo relacionado con la publicación de videos en los que se la veía con fajos de dólares, lo que generó críticas en las redes sociales.

En este nuevo proyecto, Jésica Cirio se enfocará en la importación de prendas de marcas de lujo deportivas, incluyendo una colaboración con el reconocido diseñador japonés Yohji Yamamoto. Iglesias detalló que entre los productos disponibles se encontrará una línea de ropa conocida como Y3, que no se comercializa en Argentina.

Además de la ropa, la modelo también planea ofrecer cremas coreanas, un segmento que ha ganado popularidad en el mundo de la cosmética. Iglesias comentó: "Una de las estrategias de Cirio es diversificar su negocio a pesar de no tener problemas económicos, ya que la controversia la llevó a suspender otras actividades comerciales. Ella es ambiciosa y busca mantenerse activa en el mercado".

Aunque actualmente se encuentra alejada de la vida pública y dedicada a su familia, Cirio mantiene un perfil bajo y está conectada a través de una cuenta privada de Instagram, reservada solo para amigos cercanos. Su cuenta de figura pública ha sido desactivada, marcando un cambio significativo en su relación con los medios.