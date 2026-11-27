Vacacionar en Brasil en enero presenta marcadas diferencias de precios y condiciones según el destino elegido, con opciones de alojamiento para cuatro personas que arrancan en los $60.000 por día en Cabo Frío y superan los $200.000 diarios en el sur.

El relevamiento de precios y experiencias realizado en el lugar muestra cómo se mueve el bolsillo del viajero argentino entre el norte de Río de Janeiro, San Pablo y balnearios más concurridos como Bombinhas o Mariscal en el sur.

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Alojamiento y paseos en el radar

Las tarifas diarias para cuatro personas y los valores de actividades reflejan contrastes importantes entre destinos y propuestas:

Cabo Frío: Departamentos para cuatro personas desde $60.000 y hasta $180.000 por día frente a la playa para enero.

Sur de Brasil (Bombinhas y Mariscal): Departamentos para cuatro personas desde unos 700 reales, equivalentes a cerca de $200.000 diarios para enero.

Paseos en barco y catamarán: Excursiones de dos a tres horas con guía y espectáculo desde $18.000 y hasta $30.000 o $35.000.

Gastronomía, precios y clima

A la hora de comer y salir, los valores relevados muestran alternativas económicas frente a la oferta local: en Cabo Frío una cena con feijoada, cerveza y samba en vivo rondó los $20.000, en San Pablo se consiguieron comidas en shopping desde $8.000 y pizzas con espectáculo cerca de los $15.000, mientras que en Bombinhas se reportaron opciones de tenedor libre de pizza, carne y postre por $18.000 (bebida aparte) y latas de cerveza en torno a los $2.500 o $3.000.

En cuanto al tiempo, aunque los pronósticos anunciaban lluvia, las precipitaciones suelen intercalarse con despejes y calor constante, permitiendo que los turistas entren al mar de todos modos. Además, se señaló que el fenómeno de El Niño habría elevado ligeramente la temperatura del agua en Cabo Frío, un destino conocido históricamente por tener el agua más fresca que otros puntos de la costa.