Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente cálido y húmedo. Actualmente, la temperatura es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que contribuye a la sensación de calor. El cielo está cubierto por nubes, lo que indica que el sol no brillará con fuerza durante el día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 4 m/s desde el sureste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 27°. A lo largo del día, el viento podría variar ligeramente, pero se mantendrá en niveles moderados. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Santa Fe que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. El viernes 9 de octubre, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 12° y máximas de 15°, manteniendo un cielo nublado. El fin de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando mínimas de 10° y máximas de 22° el domingo.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Las lluvias pronosticadas para los próximos días podrían afectar diversas actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia.