Una cordobesa que lleva oportunidades hasta las mujeres ciegas en el Congo

FOTO: Luisina Crespo, la cordobesa que ayuda a cambiar vidas en el Congo

Desde Córdoba hasta la República Democrática del Congo hay miles de kilómetros, pero para Luisina Crespo la distancia nunca fue un límite. Hace casi diez años que vive en Kinshasa, donde lleva adelante una misión humanitaria que comenzó con el acompañamiento a niñas de un orfanato y que hoy se convirtió en un proyecto mucho más amplio.

A través de la fundación Creer en Ellas, que creó junto a dos voluntarias españolas en 2018, Luisina trabaja con mujeres del barrio, niñas de un orfanato y jóvenes que necesitan acompañamiento para estudiar, formarse y avanzar hacia su reinserción social.

Uno de los proyectos que desarrolla actualmente es una biblioteca pensada para acercar los libros a quienes no pueden acceder a ellos.

“La biblioteca está en Kinshasa y generalmente viene toda la gente del barrio. Pero como a las niñas ciegas les es difícil acceder a los libros, en realidad yo les llevo la biblioteca donde están ellas”, contó Luisina en diálogo con Diversidad, para Cadena 3.

La iniciativa funciona como una biblioteca ambulante. Luisina visita a las jóvenes en el Instituto para Ciegos, les lee libros, organiza actividades y consiguió audiolibros para que puedan acceder a distintas historias y contenidos. Además, trabaja para conseguir ejemplares en braille.

Estudiar en medio de enormes barreras

Muchas de las jóvenes que asisten al Instituto para Ciegos llegan desde distintos puntos de la República Democrática del Congo. Como no existen suficientes escuelas adaptadas, algunas familias se instalan alrededor de la institución para que sus hijas puedan estudiar.

Algunas pueden alquilar pequeñas habitaciones dentro de una especie de internado. Otras construyen sus propias viviendas con los materiales que encuentran.

Pero las dificultades no terminan allí. Luisina acompañó recientemente a Ange, una joven ciega que busca estudiar en la universidad, y pudo dimensionar los obstáculos que deberá enfrentar todos los días para trasladarse.

“Ni yo puedo caminar en el medio de esta locura”, relató al describir calles deterioradas, basura, falta de veredas y un tránsito complejo, donde las motos circulan entre las personas.

Para una persona ciega, ese recorrido cotidiano representa una barrera adicional para acceder a la educación.

“Tomé la dimensión del camino que ella tiene que hacer y va a tener que hacer todos los días”, explicó Luisina.

Mucho más que la discapacidad

Para Luisina, la realidad de estas jóvenes no puede analizarse solamente desde la discapacidad. La falta de recursos económicos profundiza las dificultades y multiplica los obstáculos.

“Quiero que la gente también tome la dimensión que no es sólo la discapacidad. La ceguera en estos contextos es un obstáculo, porque se enfrentan con muchos obstáculos, pero también la ceguera en un contexto de pobreza”, señaló.

En ese escenario, las jóvenes desarrollan distintas estrategias para salir adelante. Ange, por ejemplo, vende panes en la calle para sostenerse.

“Se las rebuscan, ¿no? Y son admirables”, destacó Luisina.

Una lucha que también es cultural

La situación de las personas con discapacidad en el Congo presenta además barreras vinculadas a determinadas creencias y prácticas culturales.

Luisina explicó que no existe un sistema equivalente al Certificado Único de Discapacidad argentino y que "no hay derechos" para las personas con discapacidad, quienes enfrentan una fuerte carencia de recursos.

También señaló que persisten creencias según las cuales algunos niños pueden ser considerados “brujos” cuando presentan una discapacidad neurológica o motriz. Eso puede llevar a situaciones de marginación, discriminación o abandono.

“Algo hay que hacer”

La historia de Creer en Ellas comenzó justamente a partir de esa necesidad de hacer algo.

En 2018, mientras acompañaba a niñas de un orfanato junto a dos voluntarias españolas, Luisina comenzó a preguntarse qué sucedía con ellas cuando dejaban la institución y ya no tenían un lugar al que regresar.

“Las queríamos acompañar a qué pasa cuando salen del orfanato, a dónde van, porque no tienen familia”, recordó. Así nació el proyecto de reinserción social, formación y acompañamiento que con el tiempo se convirtió en la fundación Creer en Ellas.

Hoy, desde Kinshasa, Luisina continúa sosteniendo esa tarea “a pulmón y de boca en boca”, con la colaboración de personas que se van sumando.