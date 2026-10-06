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Artistas destacados en la emotiva despedida de Lionel Messi en Buenos Aires

El line up inició a las 17.30 y continuará hasta el cierre del evento.

06/10/2026 | 20:03Redacción Cadena 3

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Quiénes son los artistas que actúan en la despedida de Lionel Messi.

FOTO: Quiénes son los artistas que actúan en la despedida de Lionel Messi.

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Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Un selecto grupo de artistas se presenta en la despedida del reconocido futbolista argentino Lionel Messi, que promete ser un evento memorable. La jornada comenzó a las 17.30 con la actuación de la banda Un Poco de Ruido, seguida por Sebastián Mendoza a las 17.40.

La lista de artistas incluye a Román, El Original, que se presentó a las 17.50; Amar Azul a las 18.00; Santi Cairo a las 18.10; Q'Lokura a las 18.20; nuevamente Un Poco de Ruido a las 18.40; y Damas Gratis a las 19.00. La interpretación del himno nacional está programada para las 20.00.

Después del entretiempo y tras los últimos tiros de Messi con la Selección en el estadio Monumental, se presentará Gaspar Benegas. El evento culminará con un espectáculo de drones y fuegos artificiales, que dará inicio minutos después de las 22.00. Posteriormente, La Sole se presentará a las 22.10, seguido por Ulises Bueno a las 22.15 y un show sorpresa a las 22.30.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
La despedida de Lionel Messi.

¿Quiénes son algunos de los artistas que participan?
Artistas como Un Poco de Ruido, La Sole y Damas Gratis.

¿A qué hora comenzó el evento?
El evento comenzó a las 17.30.

¿Qué espectáculo se realizará al final?
Un espectáculo de drones y fuegos artificiales cerrará el evento.

¿Cuándo se presentará el show sorpresa?
El show sorpresa está programado para las 22.30.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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