El gol de Otamendi que emocionó a todos los hinchas: también fue su último partido en la selección

En un partido lleno de emociones, el defensor Nicolás Otamendi anotó el primer gol de la selección argentina en la despedida de Lionel Messi, enfrentando a Benín. El tanto llegó a los 2 minutos del segundo tiempo, tras un encuentro que se tornó complicado por la sólida defensa del rival.

El primer gol del equipo dirigido por Lionel Scaloni se hizo esperar hasta el complemento, cuando Messi ejecutó un preciso tiro de esquina desde la izquierda. Otamendi, libre de marca, sorprendió al rematar de volea con su pierna derecha, en una jugada que contrastó con su estilo habitual de cabezazo.

Luego de su gol, Scaloni decidió reemplazar a Otamendi por Lisandro Martínez, quien recibió una ovación de la hinchada en lo que también fue su despedida de la Selección Argentina.

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