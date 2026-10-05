Descarriló el Tren de las Sierras a metros de la estación de la localidad de Huerta Grande

FOTO: El Tren de las Sierras, uno de los atractivos turísticos de Córdoba.

El director de Defensa Civil de Huerta Grande, Sebastián Flores, reportó este lunes a la noche un incidente con el Tren de las Sierras de Córdoba.

A las 20.30, la formación descarriló, a pocos metros de la estación de esa localidad del Valle de Punilla, con 16 pasajeros a bordo, quienes se encuentran bien y abandonaron los vagones por sus propios medios.

"Gracias a Dios, están todos bien. Así que no hubo heridos ni nada", afirmó Flores.

El tren, que regresaba desde Capilla del Monte hacia Córdoba, sufrió el descarrilamiento en su totalidad, incluyendo los dos vagones y el motor central.

Las causas del descarrilamiento aún no están claras. Flores mencionó que están esperando la llegada de personal especializado para evaluar el estado de la vía. "Probablemente, puede haber habido tierra, piedra o algo", explicó el director de Defensa Civil.

En cuanto al procedimiento para volver a encarrilar el tren, Flores indicó que se utilizarán gatos hidráulicos para levantarlo y acomodarlo sobre los rieles. "Es un procedimiento que siempre se hace cuando pasan estos casos", añadió.

El tren quedará paralizado hasta que se solucione el problema. "Ojalá se pueda solucionar esta noche, para que mañana a primera hora esté ya todo funcionando perfecto", concluyó Flores.

Entrevista de "Turno Noche".