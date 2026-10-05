FOTO: Liberan a mujer acusada de ejercer como psicóloga sin título en La Plata

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Una mujer de 37 años que había sido detenida la semana pasada en Gonnet, acusada de ejercer como psicóloga sin contar con el título de licenciada en Psicología, recuperó la libertad, ya cuenta con abogados y aseguran que es víctima de una disputa entre instituciones.

La investigación está a cargo de la Fiscalía número 15 de La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, que lleva adelante el caso por una presunta usurpación de título.

La mujer fue detenida la semana pasada por oficiales de la DDI La Plata y luego fue indagada.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se negó a declarar en esa instancia, aunque su defensa aclaró que podrá hacerlo nuevamente durante el proceso penal cuando lo considere conveniente.

La acusada es representada por los abogados particulares Lautaro Slpizer, Lautaro Santos y Alejandro Naiouf, quienes ya trabajan en la estrategia defensiva y anticiparon que buscarán aportar elementos para aclarar la situación.

El letrado Slpizer ya había defendido a personas bajo acusaciones similares, uno de los casos más conocidos fue el del "falso" odontólogo quien recuperó la libertad tras el proceso judicial.

Un título terciario y una disputa institucional

De acuerdo con información a la que accedió este medio, la mujer cursó estudios en una institución terciaria que otorgaba un título de psicóloga social clínica y contaba con una matrícula vinculada a esa formación.

Su defensa sostiene que la mujer siempre desarrolló su actividad bajo esa denominación y que la situación judicial podría estar relacionada con una disputa existente entre la institución terciaria y la Universidad Nacional de La Plata, particularmente con la Facultad de Psicología.

Según plantean sus abogados, existe además una controversia institucional y profesional en torno a las incumbencias y títulos otorgados por la institución terciaria.

En ese marco, indicaron que hay otras personas (al menos 10) denunciadas por situaciones similares.

La defensa busca establecer que la imputada no se presentó como licenciada en Psicología egresada de la UNLP, sino que ejerció su trabajo dentro de la formación de psicóloga social clínica que había cursado y por la cual recibió un título y una matrícula.

Los abogados sostienen que la mujer quedó involucrada en una disputa más amplia entre instituciones educativas y profesionales y que existen aspectos que deben ser aclarados durante la investigación.

"Ella quedó en medio de la disputa entre la UNLP y una institución terciaria", plantearon desde la defensa.

La mujer permanece actualmente en libertad y a disposición de la Justicia. Sus abogados anticiparon que durante el avance del proceso penal aportarán documentación y realizarán las aclaraciones que consideren necesarias.