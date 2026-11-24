La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya definió qué país será sede de la Copa América 2028 y su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, lo hizo oficial a través de un posteo en sus redes sociales.

Se trata de Estados Unidos, que albergará el torneo de selecciones más importante del continente por tercera ocasión en su historia.

"¡La Conmebol Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!", fue el mensaje que compartió Domínguez en sus redes sociales para confirmar la noticia.

La primera vez que la Copa América se disputó en tierras estadounidenses fue en el 2016, en una edición especial por el centenario del torneo. Aquella Copa América le trae un recuerdo muy amargo a la Selección argentina, ya que cayó por penales en la final contra Chile y luego del encuentro Lionel Messi renunciaría a la "Albiceleste", aunque unos meses daría marcha atrás en dicha decisión.

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Ocho años después, en el 2024, la Copa América volvió a Estados Unidos. Esta vez la Selección argentina pudo sacarse la espina luego de vencer 1-0 en tiempo extra a Colombia en la final, para gritar campeón de América por decimosexta ocasión en su historia.

Aquella conquista, además, acentuó aún más el dominio de los dirigidos por Lionel Scaloni, que conquistaban su cuarto título consecutivo luego de los conseguidos en la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La gran particularidad con la que contaron las dos Copa América que se disputaron en Estados Unidos fue que también dijeron presente seis equipos de la Concacaf, algo que volvería a ocurrir en el 2028. Sin embargo, esta vez sería con un nuevo formato y no con los cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno.

• Cómo le fue a la Selección argentina en cada torneo que disputó en Estados Unidos

-Mundial 1994: octavos de final

-Copa América 2016: finalista

-Copa América 2024: campeón

-Mundial 2026: finalista