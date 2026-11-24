Jesús Owono, arquero del FC Andorra, volvió a entrenarse en soledad tras la sanción de 12 partidos que recibió por la jugada en la que falleció el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel. La noticia se conoció después de su primera aparición pública, el viernes pasado, durante el partido que su club disputó ante el Leganés. Owono retomó sus prácticas la semana pasada, pero el Andorra aún no anunció oficialmente cuándo se reincorporará al plantel.

El choque que terminó en tragedia ocurrió el 2 de noviembre, en el tramo final del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En ese momento, el delantero madrileño Jesús de Miguel sufrió un fuerte impacto en el pecho por la rodilla de Owono, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

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El futbolista del Tenerife falleció al día siguiente, tras no poder recuperarse de las graves lesiones sufridas durante el partido. Por su dura entrada, Owono fue sancionado con 12 partidos.

El club del Principado, donde Gerard Piqué es el principal accionista y responsable técnico, aún no comunicó oficialmente el regreso del arquero internacional por Guinea Ecuatorial. Hasta el momento, según reflejan los medios españoles, Owono se mantiene separado del grupo y sin certezas sobre su retorno formal al plantel del Andorra.