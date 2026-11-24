Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
Este martes 24 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 18950 de la Quiniela Matutina. El número a la cabeza fue el 5424, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Caballo)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18950 de la Quiniela Matutina se realizó el martes 24 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 5424, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5424
2° 9520
3° 6525
4° 9002
5° 0768
6° 8354
7° 4489
8° 6904
9° 0754
10° 9687
11° 8846
12° 0892
13° 7861
14° 3262
15° 3973
16° 1510
17° 9726
18° 0163
19° 6292
20° 4740
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18950 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 5424.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 5424, 2° 9520, 3° 6525, 4° 9002, 5° 0768.