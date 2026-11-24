FOTO: Buscan que las petroleras avisen antes de aumentar la nafta.

La Cámara Argentina de la Energía (CADE) manifestó su rechazo a un proyecto de ley que se debate en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y advirtió que su aprobación podría provocar faltantes de combustibles en las estaciones de servicio.

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria), establece que las empresas deberán informar con 24 horas de anticipación los aumentos en los precios de la nafta, el gasoil y el GNC.

La obligación regiría para incrementos superiores al 1%, tanto individuales como acumulados durante cinco días corridos. Las modificaciones deberán comunicarse mediante cartelería en las estaciones de servicio y canales digitales.

El proyecto también contempla sanciones para quienes incumplan la normativa. En el caso de las petroleras, las multas podrían alcanzar el equivalente a 150.000 litros de nafta súper, mientras que para las estaciones de servicio oscilarían entre 100 y 500 litros. Además, se prevén suspensiones de habilitaciones y clausuras.

En un comunicado, la CADE sostuvo que la propuesta "resulta redundante frente al marco vigente, atenta contra el consumidor y agregaría mayores costos y burocracia sin lograr ninguna mejora en la transparencia".

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La principal preocupación del sector es que el anuncio anticipado de los aumentos genere una concentración de consumidores en las estaciones antes de que entren en vigencia los nuevos precios. Según la entidad, esto podría provocar faltantes de combustible.

"La norma podría reducir la competencia y afectar el normal abastecimiento en la provincia", advirtió la cámara, que también cuestionó las posibles desventajas comerciales para las estaciones ubicadas cerca de los límites con otras provincias.

La discusión se produce en un contexto en el que el precio de la nafta acumula un incremento del 23% en dólares durante 2026, mientras que las ventas de combustibles registraron una caída cercana al 2,4% entre enero y septiembre.

La industria ya presentó sus objeciones ante la Legislatura bonaerense. El proyecto continúa en discusión y, hasta el momento, no se introdujeron modificaciones al régimen de comercialización vigente.

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