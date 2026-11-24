Por Gabriel Rodríguez

Instituto está de racha y las rachas están para romperlas. De eso se trata también el partido del próximo fin de semana contra River Plate por los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional.

Es que hay que remontarse al 8 de marzo de 1987 para encontrar la última victoria de la Gloria sobre un equipo Millonario y fue por 4 a 1 en la magnífica tarde del Monumental de Alta Córdoba que vio tres goles de Oscar Dertycia y otro de Enrique Sánchez, con el descuento del uruguayo Antonio Alzamendi.

Los fríos números hablan de que luego de esa victoria, se jugaron 21 partidos más con 16 triunfos de River y 5 empates.

Desde que Instituto ascendió se jugaron seis encuentros y River ganó cinco, con 10 goles a favor en los últimos tres que se disputaron en Córdoba.

Es más, River lleva cuatro victorias seguidas, ganando siete de los últimos ocho. Y de los cuatro triunfos consecutivos, tres fueron en Córdoba.

De local, el albirrojo se impuso en cuatro partidos, River en seis con 9 empates.

Con un historial de 40 partidos, se encuentran 22 victorias de River, 7 de Instituto y 11 igualdades.

El último compromiso fue el 19 de julio de 2025, por la fecha 2 del Clausura, en el Kempes con goleada de River 4-0.

La última vez que se vieron las caras en Alta Córdoba, fue el 6 de noviembre de 2024, por la fecha 21 de la Liga Profesional, con triunfo riverplatense 3-2.

Y fue hace 8 partidos y 15 años la última vez que la Gloria rescató un punto ante el Millonario: sucedió en la tarde del 15 de octubre de 2011, por la 11ª jornada de la Primera B Nacional cuando en el Kempes igualaron 0-0.

Aquella vez hubo unos 60.000 hinchas en la cancha y que dejaron una recaudación de 4.244.000 pesos (un millón de dólares para la época): a las 52 mil entradas vendidas (26 mil por equipo) se sumaron los 6 mil socios de Instituto, 500 periodistas y un número no determinado de entradas de protocolo.