La Autopista Rosario-Santa Fe advirtió sobre la detección de maniobras fraudulentas vinculadas a la adhesión al sistema TelePASE. Según informaron, usuarios recibieron llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de personas que utilizan el nombre y la identidad visual del servicio para ofrecer la gestión del dispositivo TAG.

A través de esos contactos, los estafadores solicitan información personal, datos bancarios e incluso transferencias de dinero. Desde la administración de la autopista aclararon que ni la concesionaria ni TelePASE realizan comunicaciones telefónicas, por WhatsApp o correo electrónico para incorporar usuarios o gestionar la entrega del dispositivo.

También remarcaron que la adhesión al sistema y la entrega del TAG son completamente gratuitas y que no se solicitan datos de tarjetas bancarias ni pagos para realizar el trámite. La gestión presencial puede efectuarse en el peaje troncal Sauce Viejo, ubicado en el kilómetro 141, de lunes a viernes de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20, y los sábados de 8 a 13.30. También está disponible en la estación YPF La Ribera, en el kilómetro 28, de lunes a viernes de 8 a 16.

Además, los usuarios pueden consultar otros puntos oficiales habilitados en el país a través de www.telepase.com.ar. Ante cualquier contacto sospechoso o duda sobre el procedimiento, recomendaron no brindar información personal ni financiera y acercarse a los centros de atención autorizados para realizar consultas y gestiones.