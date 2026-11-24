José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se mostró contundente al evitar hablar sobre la posible llegada de Nico Paz al club español. Durante una conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el PSV por la Champions League, Mourinho respondió a una consulta relacionada con el mediocampista de la Selección argentina, diciendo: "No es mi jugador".

La declaración de Mourinho llegó en un contexto donde se especulaba sobre el interés del Real Madrid en incorporar a Nico Paz, quien destacó en la reciente fecha FIFA, donde fue titular en los partidos contra Uruguay y Costa Rica, anotando dos goles.

Mientras tanto, el diario español Mundo Deportivo reportó que la dirigencia del Real Madrid considera ejecutar la opción de compra de 80 millones de euros que poseía por el futbolista.

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Sin embargo, hasta el momento no se realizó un anuncio oficial por parte del club. La situación contractual de Paz es particular, ya que en el último mercado de pases, el Real Madrid decidió no recuperar al jugador, a pesar de tener la opción de hacerlo por nueve millones de euros. El mediocampista optó por continuar en Italia, buscando más minutos y desarrollo profesional.

El Como, club italiano donde juega, desembolsó 60 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, sumándose a otros seis millones que había pagado en 2024 por el restante 50%. Así, el Como adquirió la totalidad de los derechos de Nico Paz, mientras que el Real Madrid sigue con una opción de recompra que le permite volver a ficharlo por 80 millones de euros hasta julio de 2027.