Mourinho fue consultado por el presente de Nico Paz: qué dijo el entrenador del Real Madrid
El joven mediocampista argentino surgió en las inferiores del club de la capital española y actualmente juega en el Como.
24/11/2026 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: José Mourinho y Florentino Pérez.
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se mostró contundente al evitar hablar sobre la posible llegada de Nico Paz al club español. Durante una conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el PSV por la Champions League, Mourinho respondió a una consulta relacionada con el mediocampista de la Selección argentina, diciendo: "No es mi jugador".
La declaración de Mourinho llegó en un contexto donde se especulaba sobre el interés del Real Madrid en incorporar a Nico Paz, quien destacó en la reciente fecha FIFA, donde fue titular en los partidos contra Uruguay y Costa Rica, anotando dos goles.
Mientras tanto, el diario español Mundo Deportivo reportó que la dirigencia del Real Madrid considera ejecutar la opción de compra de 80 millones de euros que poseía por el futbolista.
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Sin embargo, hasta el momento no se realizó un anuncio oficial por parte del club. La situación contractual de Paz es particular, ya que en el último mercado de pases, el Real Madrid decidió no recuperar al jugador, a pesar de tener la opción de hacerlo por nueve millones de euros. El mediocampista optó por continuar en Italia, buscando más minutos y desarrollo profesional.
El Como, club italiano donde juega, desembolsó 60 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, sumándose a otros seis millones que había pagado en 2024 por el restante 50%. Así, el Como adquirió la totalidad de los derechos de Nico Paz, mientras que el Real Madrid sigue con una opción de recompra que le permite volver a ficharlo por 80 millones de euros hasta julio de 2027.
Lectura rápida
¿Quién se expresó sobre Nico Paz?
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se refirió a la situación del jugador.
¿Qué dijo Mourinho sobre Nico Paz?
Mourinho afirmó: "No es mi jugador" durante una conferencia de prensa.
¿Cuánto es la opción de compra del Real Madrid por Nico Paz?
La opción de compra es de 80 millones de euros.
¿Qué club adquirió los derechos de Nico Paz?
El Como adquirió la totalidad de los derechos del jugador.
¿Hasta cuándo tiene el Real Madrid la opción de recompra?
El Real Madrid tiene la opción de recompra hasta julio de 2027.