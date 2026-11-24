Instituto jugará en el Monumental de Alta Córdoba, su partido de los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional, ante River y para el entrenador Diego Flores es motivo de orgullo, del entendimiento de todas las partes de priorizar un hecho deportivo por sobre el económico.

“La duda era el estado de la cancha, siempre la intención fue jugar en Alta Córdoba. Pero tener un presidente que apoya esto porque estaba la posibilidad de ir al Mario Kemeps y recaudar, habla muy bien de todos nosotros de ir a competir a Alta Córdoba en donde nos sentimos importantes”.

En una rueda de prensa, luego de la práctica en La Agustina, Flores no tuvo dudas sobre que el estado del campo de juego se recuperará: “El estadio nuestro tiene uno de los mejores pisos del país, fui a verlo, tiene algunos manchones en el medio pero creo que llegará en buenas condiciones. Esta desparejo en algunos sectores pero que no son determinantes”.

La Gloria reza porque dos de sus pilares lleguen en condiciones, Alex Luna y Leandro Lázaro: “Se hicieron los estudios, haremos todo para que lleguen al partido e irán de menor a mayor en la semana”. Sobre los resultados que arrojaron esos estudios destacó: “Es una información importante y me la guardo para mí, veremos si podemos lograr que lleguen al fin de semana”.

Respecto a modificar el sistema de juego en caso de que ambos no se recuperen, dijo “Siempre entrenamos con dos o tres sistemas pero evaluamos al rival que junta mucha gente al medio, que tiene buen pie y vamos a considerar el esquema”. Y en ese sentido nombró a Fonseca, Viera, Sanseviero, Rafaelli y Acevedo como alternativas.

Cuando habló de River aseguró: “No vivo con preocupación la preparación de los partidos. Es un rival de jerarquía, un grande y hay que estar preparado para enfrentar a esa clase de equipos”.

Entrevista de Fernando Barrionuevo