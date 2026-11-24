Iván Burki tiene 45 años, vive en Bell Ville, Córdoba, y es perfumista independiente especializado en perfumería fina. Se dedica a la creación de fragancias mediante la combinación de moléculas aromáticas, una actividad que requiere conocimientos de química, formulación y composición de aromas.

Durante los últimos 20 años se dedicó a aprender y perfeccionar su oficio, compartiendo conocimientos con colegas de diferentes partes del mundo. Es la primera generación de perfumistas de su familia y actualmente está dando sus primeros pasos como emprendedor.

Su interés por los perfumes surgió en 2007, cuando conoció a su pareja y decidió establecerse en Bell Ville después de recorrer el país trabajando en el sector gastronómico.

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Trabaja a pequeña escala, elaborando perfumes para clientes particulares. A diferencia de los profesionales que trabajan para grandes casas de fragancias y multinacionales, desarrolla su actividad de manera independiente.

Actualmente, Iván opera su negocio bajo la marca Burki Perfumes, que lleva el nombre de su familia. A la par de este emprendimiento, también comparte su conocimiento con su hijo, quien ya colabora en su taller. "La idea es tener buen perfume a buen precio para que sea accesible a las personas", señaló a Cadena 3.

Respecto a los insumos, Burki menciona que son importados de grandes multinacionales, lo que le permite ofrecer productos de alta calidad. A pesar de las dificultades iniciales, sostiene que la tenacidad y la pasión son claves para el éxito en el emprendimiento. "Cuando uno emprende, tiene que tenerle amor a lo que hace, para mí, mi fábrica de perfume es como tener un hijo más", afirma.

Su sueño es contar con un laboratorio propio y una cadena de producción que le permita ampliar su negocio. Para 2027 proyecta comenzar a comercializar sus productos a mayor escala.

Entrevista de La Argentina Posible.