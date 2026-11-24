Aprendió durante 20 años el arte de crear perfumes y ahora sueña con tener su propia fábrica
Iván Burki tiene 45 años, vive en Bell Ville, Córdoba y se dedica a la creación de fragancias mediante la combinación de moléculas aromáticas.
24/11/2026 | 15:09Redacción Cadena 3
FOTO: Iván es perfumista en Bell Ville. (Ilustrativa)
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La Argentina Posible
Iván Burki tiene 45 años, vive en Bell Ville, Córdoba, y es perfumista independiente especializado en perfumería fina. Se dedica a la creación de fragancias mediante la combinación de moléculas aromáticas, una actividad que requiere conocimientos de química, formulación y composición de aromas.
Durante los últimos 20 años se dedicó a aprender y perfeccionar su oficio, compartiendo conocimientos con colegas de diferentes partes del mundo. Es la primera generación de perfumistas de su familia y actualmente está dando sus primeros pasos como emprendedor.
Su interés por los perfumes surgió en 2007, cuando conoció a su pareja y decidió establecerse en Bell Ville después de recorrer el país trabajando en el sector gastronómico.
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Trabaja a pequeña escala, elaborando perfumes para clientes particulares. A diferencia de los profesionales que trabajan para grandes casas de fragancias y multinacionales, desarrolla su actividad de manera independiente.
Actualmente, Iván opera su negocio bajo la marca Burki Perfumes, que lleva el nombre de su familia. A la par de este emprendimiento, también comparte su conocimiento con su hijo, quien ya colabora en su taller. "La idea es tener buen perfume a buen precio para que sea accesible a las personas", señaló a Cadena 3.
Respecto a los insumos, Burki menciona que son importados de grandes multinacionales, lo que le permite ofrecer productos de alta calidad. A pesar de las dificultades iniciales, sostiene que la tenacidad y la pasión son claves para el éxito en el emprendimiento. "Cuando uno emprende, tiene que tenerle amor a lo que hace, para mí, mi fábrica de perfume es como tener un hijo más", afirma.
Su sueño es contar con un laboratorio propio y una cadena de producción que le permita ampliar su negocio. Para 2027 proyecta comenzar a comercializar sus productos a mayor escala.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Iván Burki? Es un perfumista independiente de 45 años, originario de Bell Ville, Córdoba.
¿Qué hace Iván Burki? Se dedica a la creación de fragancias en su negocio Burki Perfumes, ofreciendo perfumes de alta calidad.
¿Cuándo comenzó su interés por la perfumería? Su interés surgió en 2007, tras conocer a su pareja y establecerse en Bell Ville.
¿Cómo trabaja Iván Burki? Trabaja de manera independiente, elaborando perfumes para clientes particulares y utilizando insumos importados.
¿Cuál es su objetivo a futuro? Su sueño es contar con un laboratorio propio y comenzar a comercializar a mayor escala para 2027.